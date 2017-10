El primer trago copero

El Frigoríficos del Morrazo, reforzado por su agónica victoria ante el Liberbank Ciudad Encantada en la liga Asobal, se estrenará esta noche (20:00) en la Copa del Rey en la pista del Secin Group BM Alcobendas, líder de la División de Honor Plata.

La buena trayectoria del conjunto madrileño, que únicamente ha cedido un empate -ante el ARS Palma del Río- en las seis primeras jornadas del curso es un serio aviso para un Frigoríficos que todavía no ha puntuado lejos de O Gatañal.

No quiere sorpresas el equipo dirigido por Víctor García 'Pillo', que aún tiene en su recuerdo su participación la pasada campaña en la 'Final Four' del torneo copero, un éxito que intentarán repetir en esta edición, pese a que su principal objetivo sigue siendo lograr la permanencia en la máxima categoría.

El técnico pontevedrés realizará muchas rotaciones pensando también en el partido del sábado contra el Bidasoa Irún. Pero ello, avisa Pillo, no es excusa para que el Frigoríficos supere a un rival que está haciendo un gran balonmano, liderado por el veterano Alfonso de la Rubia y con Manuel Catalina y Asier Nieto como máximos goleadores.

Este partido, para el que el Frigoríficos tiene la baja del lateral David Iglesias. Si la formación canguesa logra una ventaja cómoda, es posible que Pillo opte por repartir minutos, pero esta opción no parece sencilla debido a la entidad del rival. Es una eliminatoria a partido único, por lo que no existe margen de error.