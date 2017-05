El primer rival, otro filial

El Celta B ya sabe que su primer escollo en el camino hacia Segunda será el Valencia Mestalla. Tal es el rival en la primera eliminatoria que le deparó el sorteo de ayer en la sede de la Federación Española, que también fijó el encuentro de ida en Vigo este fin de semana –a falta de confirmación, el domingo a las 12:00 en Barreiro– y el de vuelta en tierras valencianas siete días después. Será un duelo de canteras con matices, pues ambos equipos disfrutan de plantillas construidas en base a la mezcla de jóvenes futbolistas con otros más curtidos no necesariamente llegados de sus propias escuelas.

Analizando la temporada de ambos equipos, que acabaron en la tercera plaza de sus grupos, la batalla numérica la gana de calle el Celta B: 85 puntos de los célticos por 65 de los che; 76 goles a favor de unos y 59; 31 goles en contra y 45. Pero todo habrá que refrendarlo en el campo ante los pupilos del ex futbolista che Curro Torres.

Y que nadie espere un equipo inexperto. Piezas claves en el once son dos futbolistas que hace tiempo que no son imberbes: el mediocentro defensivo Quim Araújo de 29 años y el delantero –y pichichi del equipo con 15 tantos– Ariday Cabrera de 28. Además, cuenta con futbolistas algo más jóvenes pero curtidos en canteras prestigiosas como Sergio Ayala –ex culé– o Eugeni Valderrama –ex sevillista–. Y con jugadores sí más producto propio que ya han pisado el primer equipo como el lateral Lato –fijo para Voro en esta recta final– o los atacantes Nacho Gil y Rafael Mir. Todo en una plantilla con media docena de internacionales en categorías inferiores, entre ellos el portero Antonio Sivera.

Para el Celta, y concretamente para su presidente, Carlos Mouriño, llevar al filial a Segunda División es cuestión prioritaria, aunque de puertas a fuera nunca se le ha exigido tal rendimiento ya esta temporada. Con todo, Alejandro Menéndez, técnico del filial celeste, ha construido un equipo en base a 13 o 14 jugadores que suele funcionar como un reloj atrás y que en punta cuenta con la dinamita de Borja Iglesias –con 32 dianas, máximo goleador de todo los grupos de Segunda B– y Hicham. Si superan al Mestalla, todavía quedarán dos eliminatorias más.n