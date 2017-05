Vayas donde vayas, es posible encontrarse con un gallego. Incluso en los lugares más insospechados, incluso bajo las apariencias más engañosas. El centro de Manchester estaba ayer repleto de aficionados del Celta procedentes de todos los puntos de Galicia. Cuando comenzaron a contarse por cientos los que estaban en el entorno de Exchange Square, en el centro de Manchester, aparecieron allí varios efectivos de la Policía inglesa, cuya labor era garantizar que el ambiente seguiría siendo tan festivo como lo era a su llegada. Muchos de los aficionados que se acercaron a los agentes para hacerse con ellos una fotografía. Y fue entonces cuando surgió una voz entre la multitud que gritó: "¡El policía es de Laracha". En efecto, uno de los agentes, un hombre corpulento con el aspecto prototípico de un inglés, era gallego. Su familia reside ahora en Laracha, pero él nació hace más de medio siglo en la calle Falperra de A Coruña. Allí vivió hasta los 5 años y de allí salió en dirección a Manchester hace 51.

"Soy de Falperra, en La Coruña, pero mi familia vive en Laracha ahora", explicaba Juan Carlos, antes de compartir fotografías y saludos con los seguidores celestes, entusiasmados con el policía gallego de Manchester. "Nací en España y vine a los cinco años. Llevo 51 años aquí", añadió el agente.

Lo que probablemente no sabían los seguidores celestes que jaleaban en Exchange Square es que el corazón de Juan Carlos latía en blanquiazul. "Para mí el Deportivo siempre será el mejor", presumía el agente. Lleva prácticamente toda su vida en Manchester y su equipo es el deportivista. Sin embargo, su sangre gallega pesa más que la rivalidad entre celestes y blanquiazules. Juan Carlos no duda. "Voy con el Celta. Quiero que gane el Celta. Un 0-2 sería espléndido", aseguraba poco antes de dejar caer sobre sus hombros una bufanda del Celta para volver a fotografiarse con un grupo de seguidores del conjunto celeste.

El tiempo pasado en Inglaterra no ha apartado al agente de sus raíces. Hace apenas un par de meses que ha estado en Laracha. "Acabo de venir de vacaciones. En marzo fui a ver a la familia", explica.

En Exchange Square estaba, no obstante, para trabajar, junto al resto de sus compañeros en el cuerpo de la Policía inglesa presentes en la céntrica plaza de Manchester. Pero su misión no era frenar el entusiasmo de los seguidores celestes o acallar sus voces. Al contrario, lo único que pretendían era contribuir a que el ambiente fuese festivo. "Estoy aquí para hablar con ellos, para que se lo pasen bien y para ayudarles si puedo", explicaba. No era la primera vez. Es habitual que los seguidores de los conjuntos que visitan Manchester, ya sea para enfrentarse al City o al United –como era el caso– se reúnan en el centro de la ciudad. Ha habido casos problemáticos, como cuando seguidores del Sevilla fueron agredidos por un grupo de radicales del Manchester City en la misma plaza que ayer reunió a cientos de aficionados del Celta, pero lo normal es que todo transcurra en un ambiente festivo, según explica Juan Carlos. "Normalmente los equipos extranjeros vienen aquí y no hay nunca jaleo. Siempre hay buen ambiente. Lo importante es pasarlo bien. Es un día de fiesta", destacaba el policía gallego. Y así fue para los hinchas del Celta, que horas después trasladaron su celtismo al estadio de Old Trafford.n