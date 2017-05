El paréntesis de Málaga

El día después se destinó más a la reflexión y la recuperación mental que a la física. Con sólo 19 días de la temporada por delante –en el mejor de los casos pues eso supondría haber llegado a la final de la Liga Europa–, la plantilla celeste no precisa hoy por hoy de cargas físicas. Y como la Liga ha pasado a un segundo plano, tampoco la preparación táctica de los partidos es tan exigente para los futbolistas como otrora.

Por eso, la plantilla celeste protagonizó en la mañana de ayer una suave sesión en la que el cuerpo técnico empezó a calibrar el desgaste sufrido por sus pupilos el jueves. Porque, una semana más, algunos de los titulares tendrán descanso absoluto este fin de semana quedándose fuera de la convocatoria para el encuentro en Málaga de mañana pero otros tendrán que completar un equipo que, en la base, será conformado por la versión B celeste.

A la espera de saber si Carles Planas podrá recibir tras el entrenamiento matinal de hoy (10:30) en A Madroa –el único con el Málaga en mente– el alta médica, las mayores dificultades se le vuelven a presentar a Berizzo en la defensa. Jugarán Lemos y Sergi Gómez y se espera que tambien lo haga Fontás, ausente el pasado jueves aunque opta a recuperar la titularidad en Old Trafford. Pero a la línea le falta un nombre que tendrá que salir entre Roncaglia, Jonny o Mallo. En el centro del campo, aparecerán Marcelo Díaz y Jozabed, con Pape en la recámara si, como parece, Berizzo no quiere forzar a ninguno de sus habituales titulares. Y arriba, Bongonda y Beauvue parten como favoritos a la titularidad, con Señé y Hjulsager peleando por un puesto.

Pese a la ausencia de objetivos clasificatorios, el Celta intentará romper la racha de tres derrotas consecutivas en Liga. Con el Málaga crecido, no será fácil.n