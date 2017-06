El Nápoles se fija en Jonny

Jonny Castro (Vigo, 1994) compite estos días con la selección española sub-21 en el Europeo de Polonia, habiéndose clasificado ya para las semifinales. El vigués, titular en el decisivo último encuentro ante Portugal pero no en el primero, está centrado en la consecución del deseado título y tiene un tanto aparcado el mercado. Pero éste, como ha sucedido siempre desde su debut en el primer equipo celeste hace ya cinco años, lo tiene muy en cuenta y no sólo el español. De hecho, el Nápoles lo tiene en sus pensamientos estos días, en los que busca con denuedo un futbolista que refuerce el lateral izquierdo.

El conjunto italiano está dispuesto a pagar 10 millones de euros por el canterano celeste, quien en los últimos meses ha dejado entrever públicamente que no le disgustaría jugar fuera de España en algún momento de su carrera. Con todo, la curiosa cláusula de rescisión del vigués, que aumenta temporada a temporada pero también de forma condicionada a determinados objetivos, estaría al menos en los 14 millones de euros. Por lo tanto, sólo un deseo expreso del propio Jonny por aceptar la oferta napolitana podría convencer a un Celta que, en el caso de este futbolista, siempre ha remitido a la cláusula, aunque con esa predisposición con los canteranos de no frenar su marcha si ése es su deseo.

Sea como sea, la de Jonny no es la única opción que maneja el Nápoles. También sigue los pasos al lateral izquierdo del Liverpool, y ex del Sevilla, Alberto Moreno, por el que según medios ingleses habría ofrecido ya hasta 12,5 millones. Sin embargo, el club inglés ha rechazado dicha propuesta, lo que obligará al equipo napolitano a buscar en otras latitudes. Y Jonny gusta.

Como queda dicho, no es la primera vez que el céltico recibe ofertas de otros equipos y de otros países y hasta ahora sigue en Vigo. Habrá que ver qué sucede en esta nueva ocasión.n