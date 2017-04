El lamento de Aspas

Iago Aspas fue uno de los futbolistas más destacados en el partido de ayer ante el Genk con un gol y una asistencia y, al terminar, analizó lo sucedido sobre el terreno de juego y en sus palabras se adivinaba un sabor agridulce por no obtener una victoria más amplia.

"Supimos reaccionar después de su gol, hemos hecho una buena primera parte, con ocasiones y apretando arriba. Cuando mejor estábamos, concedimos ese regalo de gol y, en los últimos minutos, estaba un poco espeso y cansado el equipo. Es una victoria e intentaremos administrar esa renta fuera", indicó Iago Aspas.

El delantero de Moaña, no obstante, confía en el rendimiento de la formación céltica en la vueta porque "este equipo también dio la cara fuera de casa en las anteriores eliminatorias e intentaremos hacer bueno este 3-2".

Lo que no sorprendió a Iago Aspas fue la actuación de su rival. Un conjunto ofensivo y que así se mostró en Balaídos. "Es un equipo que sabíamos cómo jugaba, con gente rápida arriba y que deja espacios atrás. No hemos sabido aprovecharlos en la segunda parte con el 3-1 para haberlos matado, pero han demostrado que son un gran equipo, como nosotros. Se merecen estar aquí", indicó Aspas.

Sobre la opción de pasar la eliminatoria, Iago Aspas quiere ser prudente y advierte que "todavía quedan 90 minutos y un partido muy duro fuera de casa".

De esta forma, Iago Aspas simplificó la sensación que dejó el encuentro de ayer entre el Celta y el Genk tanto a los futbolistas como a muchos de los aficionados que acudieron a Balaídos.

En un encuentro que comenzó mal, el equipo de Eduardo Berizzo reaccionó bien, pero concedió un tanto en la segunda mitad que da mucha vida al conjunto de Flandes. Como se pudo comprobar, ambas formaciones apuestan por un planteamiento ofensivo.n