El Frigoríficos es de Asobal

El Frigoríficos del Morrazo logró la permanencia en la Liga Asobal después de ganar al Bidasoa Irún (31-27) y favorecido por la derrota del Villa de Aranda ante el Abanca Ademar León, resultado que lleva a los burgaleses a la División de Honor Plata. De este modo, el 'Frigo' continuará por quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del balonmano español.

En un O Gatañal entregado, con más de 2.000 aficionados animando a su equipo desde mucho antes de que comenzase el partido, el Frigoríficos se centró en ganar su encuentro, pese a que también necesitaba de una derrota del Villa de Aranda o del Benidorm –que empató contra el Ángel Ximénez (29-29)– para seguir en la Asobal. El conjunto de Víctor García 'Pillo' se encontró con un Bidasoa intenso en el arranque del encuentro (7-8, min. 11), pero varias paradas de Edu Salazar y los goles de Nikola Potic le permitieron escaparse pese a que el técnico visitante, Jacobo Cuétara, pidió dos tiempos muertos en apenas cuatro minutos.

Reaccionó el equipo irundarra y con un parcial 0-2 asustó al Frigoríficos (15-12, min.24). Pero Pillo paró el choque y su equipo se escapó de nuevo en elmarcador (20-16, 23-18, 25-20).

Desde Aranda y Benidorm llegaban buenas noticias. O Gatañal era una fiesta y el equipo se contagió de ese ambiente. Entonces, bajó su intensidad y el Bidasoa se puso a dos (28-26, min.54). Un tiempo muerto de Pillo reactivó al Frigoríficos y Suso Soliño y David García acabaron con el sufrimiento del conjunto morracense, que gracias a su triunfo sobre el Bidasoa y a la derrota del Villa de Aranda ante el Ademar continuará en la máxima categoría una temporada más.

Tras el partido, Víctor García 'Pillo' se mostró exultante por mantener la categoría después de un año de "mucho sufrimiento" que ha terminado "con un final feliz para todo el pueblo".

"Merecíamos seguir en la máxima categoría, sobre todo por esta afición. Sin ellos sería imposible la remontada que hemos hecho en esta segunda vuelta. En diciembre ya dije que este equipo iría a más con el paso de las jornadas y así ha sido. Nos ha tocado sufrir hasta el último minuto pero hemos tenido un final feliz", comentó.

El preparador pontevedrés, que fue manteado por sus jugadores al finalizar el encuentro, afirmó que se centraron únicamente en lo que sucedía en O Gatañal. "Lo que quería es que nosotros ganáramos nuestro partido. Le pedí a mis jugadores que se olvidaron de los otros dos encuentros porque yo no tenía ninguna duda de que el Ademar y el Puente Genil saldrían a ganar. Eso, aunque no lo parezca, es lo normal. Todos los equipos profesionales salen a ganar", indicó Pillo.

Por otro lado, el técnico del 'Frigo', que acaba contrato, no quiso hablar de su futuro: "No es el momento, ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de este éxito. Más adelante me reuniré con el club y entre las dos partes decidiremos qué es lo mejor para todos".n