El eterno superviviente

El Club Vigo y su presidente, Guillermo Touza, se han acostumbrado a vivir en la cuerda floja y, a pesar de todo, salir airosos. El conjunto vigués prepara ya la próxima temporada, en la que volverá a militar en la Superliga 2 y en la que contará de nuevo con un equipo jovencísimo.

Desde que los patrocinadores le dieron la espalda, el Club Vigo ha tenido que hacer malabarismos para seguir compitiendo cada temporada y la próxima no será una excepción. Continúa en el banquillo la dupla compuesta por Suso Penedo y Yolanda Sienes, de la que Touza dice estar muy satisfecho. "Estoy muy contento con ellos porque demuestran una dedicación muy profesional a pesar de no cobrar ni un duro", dice el presidente.

Se espera que la única baja sea la de Enrique Martín, que abandona Vigo para estudiar Medicina. Touza no descarta que llegue alguna incorporación, pero admite que no es sencillo que se produzca.

A pesar de estas limitaciones presupuestarias, el Club Vigo tiene motivos para sonreír gracias a su cantera. Los juveniles se proclamaron subcampeones de España, mientras que los cadetes han sido quintos en el Nacional de voley-playa. La base es el mayor activo de este histórico club vigués, que comenzará la temporada el 7 de octubre en la cancha del Emevé de Lugo. Está previsto que la pretemporada arranque a principios de septiembre y que se disputen media docena de amistosos.

Touza se marca como objetivo mejorar lo logrado el pasado curso, cuando el Club Vigo fue quinto, pero advierte que los rivales se han reforzado.