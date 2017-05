El espejo de Herrera

Ander Herrera, uno de los jugadores más importantes del Manchester United, compara el Celta de Eduardo Berizzo con el Athletic de Marcelo Bielsa en el que él jugaba y que eliminó a su actual equipo de la Liga Europa en 2012. El centrocampista bilbaíno ha advertido a sus compañeros del peligro de un Celta por el que siente simpatía por una cuestión personal. Y es que Ander es hijo de Pedro Herrera, exjugador y secretario técnico del club vigués en los primeros años de vida del ahora jugador del Manchester United.

"Tenemos amigos en Vigo, mis padres disfrutaron mucho tiempo en Vigo y los recuerdos son fantásticos. Mi padre fue futbolista del Celta y luego trabajó en el club unos años. Yo era pequeño, pero el Celta es un club que me cae muy simpático", explicó Herrera en el programa "El Transistor", de Onda Cero.

Sus compañeros le han pedido referencias sobre el conjunto celeste y el internacional español les ha explicado que es un equipo similar al Athletic de Bielsa: "Nos jugamos muchísimo en esta eliminatoria, me preguntan por el Celta y les digo que se acuerden un poco de aquel Athletic, cuando ganamos en Old Trafford. Es algo parecido. Tiene un entrenador más o menos de la misma escuela, Bielsa y Berizzo. Es un equipo ofensivo, que no especula, que siempre va a atacar, que juega igual en casa y fuera y tiene buenos futbolistas", destacó el futbolista vasco. "Se asemejan bastante. Son equipos superofensivos, a los que les gusta tener el balón, que presionan arriba. Equipos muy molestos que además tienen a futbolistas con calidad como en este caso Aspas, Sisto, Guidetti, que está haciendo goles; o en el centro del campo Wass, que juega muy bien, Radoja, el Tucu, los dos laterales ofensivos... Es un equipo muy complicado. En teoría, nosotros somos el equipo más fuerte de la competición, pero tenemos que respetar a todos los rivales porque si no, nos podemos llevar una sorpresa", añadió Herrera.

El estilo que practica el Manchester United no es comparable al de este Celta o aquel Athletic, tal y como explica el bilbaíno. "Mourinho es un entrenador más equilibrado que Bielsa, que atacaba en todo momento. Daba igual si era el minuto uno, el treinta o la prórroga y si íbamos ganando o perdiendo. Son estilos diferentes, pero igual de válidos", explica el internacional español, agradecido por la confianza que ha depositado en él el técnico portugués. "La imagen que se tiene de Mourinho en el mundo es que es un ganador, que es supercompetitivo, que pide a sus jugadores que den el cien por cien en cada momento. Y yo me he encontrado un entrenador así, un entrenador que te da toda la confianza del mundo desde el primer momento. Me ha mejorado como futbolista, siento su respaldo y estoy agradecido. Estoy en el momento en el que me siento más importante, con más regularidad. Estoy disfrutando mucho y me siento muy querido", valoró el futbolista bilbaíno.n