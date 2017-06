El dolor de John Guidetti

En el último segundo del partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa ante el Manchester United, el Celta disfrutó de una magnífica ocasión para marcar el 1-2 y sellar su pase a la final de Solna. El balón cayó a los pies de Claudio Beauvue en posición para rematar, pero el francés decidió asistir a John Guidetti y el sueco no acertó a rematar. Ayer, el delantero del Celta revivió el dolor de una derrota que le impidió ver la final entre el United y el Ajax en su Estocolmo natal. "No podía soportarlo", asegura el céltico.

"Estuve sentado en la hierba, sin televisión, pesqué algo. No podía soportarlo, no había nada que ver. Una final muy buena y muy bueno para Suecia que se jugase en el Friends Arena, pero posiblemente habrían vuelto los malos recuerdos", explicó John Guidetti, concentrado con la selección sueca.

Demasiado dolor. Demasiado para la afición del Celta, que vio cómo su equipo se quedaba a un paso de disputar dos finales en una misma temporada –también perdió la de la Copa del Rey contra el Alavés– y para los futbolistas celestes, entre ellos un Guidetti que soñaba con tener la posibilidad de disputar la final de una competición continental en su propia casa. Un dolor que sintieron también sus más seres más cercanos. "Incluso cuando jugaba con mi hija al día siguiente ella podía notar que estaba triste. Cuando uno siente pasión por algo y falla, escuece aún más. Y que la final se jugase en Estocolmo... ¿cuáles son las probabilidades?", lamenta el atacante nórdico, casi un mes después de ese inolvidable partido en Old Trafford.

Ahora, Guidetti se entrena con Suecia, con la que mañana jugará ante Francia un partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 y el próximo martes un amistoso ante Noruega. Después, iniciará sus vacaciones antes de reincorporarse al trabajo en A Madroa el próximo 10 de julio, ya a las órdenes del nuevo técnico celeste, Juan Carlos Unzué.

Guidetti, que se declara "muy orgulloso" de lo conseguido el curso pasado, asegura que su intención es continuar por tercera temporada consecutiva en el Celta. "Estoy muy bien en España, he hecho mi mejor año allí a nivel de juego y la próxima temporada lo haremos aún mejor", explicó en declaraciones a los medios de su país.

El Celta peleará por volver a estar en la zona alta de la tabla tras una temporada en la que pagó con un décimo tercer puesto en Liga su magnífica actuación en la Copa del Rey y la Liga Europa. Además, John Guidetti es uno de los futbolistas celestes que sueña con participar en el Mundial de Rusia del año que viene. Para ello, el choque de mañana ante Francia, líder del Grupo A con tres puntos más que la selección sueca, se antoja fundamental.n