El desconsuelo de Chelo

El 6 de noviembre de 2003, Marcelo Díaz recibió el golpe más duro de su vida. Tenía 16 años y jugaba en las categorías inferiores del Universidad de Chile, el club de su vida. Criado en una familia muy humilde, soñaba con convertirse en futbolista profesional y a ello se dedicaba en cuerpo y alma. Pasaba el día entre la escuela, los largos e incómodos traslados y los entrenamientos. Llegaba tarde a casa. Su madre le preparaba la cena y le lavaba la ropa para el día siguiente. No sobraban las mudas. Aquel día, Gonzalo Díaz, hermano mayor de Marcelo, dejó una carta para su familia. Se despedía del mundo. La madre de 'Chelo' lo encontró en el patio trasero, colgado de un árbol. Tenía 22 años. "Sigue con tu vida, cumple tu sueño en el fútbol y perdóname", le escribió Gonzalo a su hermano pequeño. Lo cuentan los periodistas chilenos Rodrigo Fluxá y Gazi Jalil en su libro "Leones", dedicado a la U. El domingo, entre lágrimas, Marcelo comparaba el dolor que sentía por haber cometido un error que condenó a Chile a la derrota en la final de la Copa Confederaciones con el que en su día sintió al perder a su hermano. Tanto le dolió la derrota al céltico, tanto que Chile lloró con él.

"Lamentablemente me tocó cometer un error y no pudimos empatar. Creo que el reproche está a la vista. No soy un jugador que acostumbro a fallar y quizás esta era la peor ocasión para hacerlo. Pero o queda otra que levantarse. Ya lo he hecho muchas veces y me voy con la cabeza alta por lo hecho, pero con un error que costó la copa. Así como hace catorce años me tocó sufrir en lo personal, en lo familiar, hoy me toca sufrir por cuestiones del fútbol. No me queda más que levantarme y darle las gracias a todos por el apoyo", explicó Marcelo, entre lágrimas, en la zona mixta tras el partido del domingo contra Alemania.

Se refería 'Carepato' a aquel doloroso trance de 2003, que volvió a mencionar en la carta publicada en las redes sociales para agradecer el apoyo recibido y en la que prometió pelear para compensar su error.

"Queridos chilenos, en este momento tan difícil quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando, me hacen sentir especial e importante", indicó Chelo en su mensaje. "Les contaré una historia. Hace casi 14 años me tocó vivir la situación más dolorosa de mi vida familiar con el fallecimiento de mi querido hermano. Hoy, casi 14 años después, me tocó vivir la situación más dolorosa en el fútbol por un error garrafal que nos perjudicó en la obtención de la Copa Confederaciones. Siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez. Estaba totalmente equivocado. Pero tal como hice esa vez, lloraré, lo pasaré muy mal, me sentiré horrible y guardaré una pena por el resto de mi vida, pero lo que tengo más claro es que me debo poner de pie y seguir luchando día a día, porque la vida es para los valientes y yo me creo uno de ellos", agregó el céltico. "Este seguramente será el peor error en mi carrera deportiva, pero creo que será el mejor aprendizaje y trabajaré muy duro para pasar este mal momento y corregir lo malo. Esto me hará más fuerte aún y de eso no tengo duda. Perdón por mi error y prometo remediarlo tarde o temprano", concluía Díaz, miembro de la selección chilena que ganó las dos últimas ediciones de la Copa América.

Las emocionadas palabras de Chelo Díaz generaron infinidad de mensajes de apoyo en Chile, entre la afición celeste y también entre sus compañeros. "Marcelo se equivocó, pero muchas veces lo ha hecho increíble. Nuestro juego tiene mucho riesgo. Pudo ser cualquiera", lo justificaba Arturo Vidal, uno de los líderes de la selección chilena.

Ahora, con el desconsuelo aún fresco en su corazón por un error tan trascendental, Marcelo inicia sus vacaciones con la incógnita de si la próxima temporada seguirá defendiendo la elástica del Celta.n