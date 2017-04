El derbi más atractivo

Coruxo y Celta B disputarán mañana (18:00, TVG2) en el campo de O Vao el derbi vigués de Segunda División B más atractivo de los últimos años, a falta de sólo cinco jornadas para el final de la liga regular y con los dos equipos en plena lucha por sus objetivos en la zona alta de la clasificación.

El equipo de Rafa Sáez ha iniciado esta trigésimo cuarta jornada liguera en la octava plaza tras su victoria del pasado fin de semana en Palencia (1-2) y mantiene intactas sus posibilidades de clasificarse para jugar la Copa del Rey la próxima temporada.

Por su parte, el filial celeste ha ganado sus últimos siete encuentros, asaltó hace dos semanas el liderato que había ostentado la Cultural Leonesa durante casi toda la temporada y es uno de los más serios aspirantes al título, como demostró el sábado pasado con una goleada al Somozas (6-0).

Ambos conjuntos llegan, pues, en un gran momento al derbi, por lo que no se prevén demasiados cambios en las alineaciones con respecto a las semanas precedentes. El Coruxo, con la única baja de Quique Cubas por lesión, podría formar con Alberto Domínguez en la portería; Josu, Rubén, Alberto García y Villarejo en la defensa; Iosu Villar y Antón en el doble pivote; con Mateo como enganche, Andre y Pedro Vázquez en las bandas, y Jorge Fernández en punta.

Por su parte, Alejandro Menéndez recupera al central Roger Riera y al atacante Juan Mera, que se perdieron el choque contra el Somozas por sanción, y ambos podrían regresar a un once que estaría integrado por Néstor Díaz en la portería; Kevin, Roger, Diego Alende y Samu en la línea defensiva; Borja Fernández y Gus Ledes en el centro del campo, con Mera y Juan Hernández en las bandas; y Hicham y Borja Iglesias en punta.

"Recibir al Celta B como líder de la categoría, como aspirante al título y en una dinámica de juego y resultados espectacular ha hecho casi innecesario el trabajo motivacional. Todos quieren jugar este partido", afirma Rafa Sáez, que no espera muchas sorpresas en el encuentro de mañana: "A la altura de la jornada 34 no hay secretos entre los equipos. Todos sabemos perfectamente por dónde puede ir nuestro juego, tanto defensivo como ofensivo, y ni siquiera en las alineaciones creo que se vaya a producir el factor sorpresa".

Por su parte, Alejandro Menéndez reconoce que "el Coruxo es el rival más difícil que nos vamos a encontrar de aquí al final. Es el que va mejor clasificado de los que nos quedan, tiene muy buenos futbolistas y además funciona muy bien como equipo".

El Coruxo confía en conseguir la mejor entrada de la temporada en el campo de O Vao y ha declarado el partido como 'Día del club'. Por ello, los socios pagarán 5 euros por la entrada, mientras que los abonados del Celta tendrán también un descuento –10 euros por entrada– y el público en general deberá abonar 15 euros por billete. n