El derbi de John Guidetti

John Guidetti tenía sólo 16 años cuando firmó por el Manchester City, club al que perteneció siete temporadas –varias de las cuales pasó cedido en otros equipos– hasta que en 2015 aterrizó en Vigo. Ahora, el sueco tiene la posibilidad de disputar la final de la Liga Europa en su Estocolmo natal. Para ello, tendrá que superar al gran rival del City, el Manchester United. Un 'derbi' que Guidetti afronta convencido de las posibilidades del Celta de sorprender al principal favorito para ganar la competición continental.

"Jugué en Inglaterra y he vivido en Manchester seis años, por lo que sigo a los dos equipos de ahí. El United es un buen equipo. Lógicamente han encontrado un buen entrenador, tienen un estadio fantástico y es uno de los favoritos para ganar la Europa League, pero como se dice "Mánchester es azul" y eso es lo que sucederá cuando les visitemos, porque somos el Celta de Vigo y vamos a intentar teñir la ciudad de celeste", asegura el delantero en declaraciones a la Uefa.

El conjunto de Jose Mourinho es el principal candidato a pasar a semifinales, pero Guidetti tiene una fe ciega en el Celta y destaca la importancia de ganar la Liga Europa y tener la posibilidad de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. "Hemos creído desde el principio que podíamos llegar a la final. Creo que hemos demostrado la manera en la que jugamos y que nunca nos rendimos. También sabemos lo que nos jugamos. No sólo es ganar la Europa League, que es algo ya muy grande, sino también la posibilidad de jugar la Champions League la próxima temporada. Siempre se sueña con eso", indicó el céltico.

El Celta ha eliminado de la Copa del Rey a equipos de la talla del Atlético de Madrid o el Real Madrid –los dos últimos finalistas de la Liga de Campeones– y también sabe lo que es ganar en Liga a un equipo de la talla del Barcelona, tanto en Balaídos como en el Camp Nou. Pruebas suficientes, destaca Guidetti, como para creer en que tumbar al United es posible. "En el fútbol, si se cree, pueden pasar cosas increíbles. Y creo que, con la mentalidad que hemos construido aquí, nada es imposible. Quizá seamos un club pequeño y que no llama mucho la atención, pero sabemos lo buenos que podemos llegar a ser. Así es como hemos vencido al Barcelona dos años seguidos. Eliminamos al Real Madrid en la Copa del Rey y hemos ganado al Atlético de Madrid. Ya hemos demostrado que somos un buen equipo", destaca.

Guidetti y sus compañeros ya han hecho historia en el Celta, clasificando al equipo por primera vez para las semifinales de la Liga Europa, pero quieren más. "Ya hemos hecho historia al alcanzar la semifinal, y es algo que quizá no vuelva a suceder en la historia del Celta, por lo que estoy intentando disfrutar de este momento. No queremos que se acabe aquí. Esperemos que podamos estar en Estocolmo y que la mitad del estadio sea azul. Eso sería un sueño hecho realidad", señala. En su caso, además, disputar la final ante el ganador de la semifinal que disputarán Olympique de Lyon y Ajax de Amsterdam sería doblemente especial, ya que tendrá lugar en Solna, localidad ubicada en el área metropolitana de Estocolmo, su ciudad natal. "Sería como un cuento terminar esta historia en el Friends Arena, en Estocolmo, mi ciudad natal. Sería algo estupendo para mí tener la oportunidad de estar en el campo, pero eso hay que ganárselo", dice.

Quien no podrá jugar en Solna es su excompañero de selección Zlatan Ibrahimovic, delantero del United y lesionado de gravedad. "Es muy triste lo que le sucedió. Con todo lo que significa para el fútbol sueco, se había ganado el derecho de haber estado en la final", lamenta Guidetti.n