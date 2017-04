El Coruxo busca el camino

La irregularidad. Es el factor que marca la temporada del Coruxo en la presente campaña y ahora se encuentra en un momento valle, en un pozo de resultados que ya dura cuatro jornadas y del que intentará salir esta tarde en la visita al Palencia, un rival metido en la zona de descenso y a cuatro puntos de la permanencia. Se juega media salvación.

Rafa Sáez es consciente de esta situación e indica que "a medida que el campeonato avanza y se acerca el final de la competición, los partidos son más importantes. Después de varias semanas sin ganar, lo es con más motivos". Aún así, el preparador de la formación visita entiende que "el equipo está en una buena dinámica de juego, a pesar de no sumar victorias en los últimos encuentros. Creo que la tendencia es favorable y que llegará el triunfo. Creemos en nuestras posibilidades".

El equipo de O Vao tendrá un rival en serios apuros. Situado en el descenso a cuatro puntos de las posiciones de permanencia, tiene marcado el partido. "El Palencia está en la zona baja y nos presentará dificultades. Tenemos que tratar de superarlas y seguro que su situación obliga a no cometer errores y estar muy metidos, sin despreciar ningún momento del juego. Espero que sea muy competido", explicó Rafa Sáez.

Tras la cita en La Balastera, el Coruxo recibe al Celta B, una situación que analiza el preparador porque "en una semana llegará el derbi y lo tenemos en el punto de mira, pero ahora tenemos los sentidos en el encuentro del Palencia. Es nuestra prioridad y, si ganamos, también afrontaremos el derbi en otras circunstancias".

Una victoria hoy daría estabilidad y confianza al Coruxo ante del derbi vigués. Situado en la novena posición, el conjnunto de O Vao todavía no aseguró la permanencia de forma matemática, pero se presume que no debería tener problemas para alcanzarla.

Campillo, por sanción, y Quique Cubas, lesionado, son las ausencias del conjunto playero para este enfrentamiento. Un encuentro que, probablemente, será duro por la situación en la tabla clasificatoria del Palencia.n