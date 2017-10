El colista en A Sangriña

Del campeón de liga se espera dominio y victorias. El Mecalia Atlético Guardés obtuvo el pasado curso el título de División de Honor, mantuvo su bloque y se reforzó. Se antojaba un comienzo de campaña de gran nivel, pero la realidad es que no es la formación que terminó la temporada. No está lejos -en liga sólo perdió ante el Bera Bera-, pero la diferencia se hace grande cuando tienes la presión de defender título.

Por este motivo, el enfrentamiento de este mediodía para el conjunto de A Guarda tiene que servir para recuperar juego, sensaciones y estabilidad emocional. El rival parece el adecuado porque se mide a un Base Villaverde madrileño que cierra la clasificación con cuatro derrotas en otros tantos enfrentamientos. No obstante, lo preocupante del conjunto de la capital son los resultados en la derrota. Ante el Zuazo perdió por 17 goles, por 16 ante el Rocasa y contra el Málaga, en su pabellón, se quedó en 14 tantos a favor. Sólo se midió a un rival directo para la zona baja, el Castellón (26-32).

El Guardés continúa con problemas en la primera línea por la baja de larga duración de Estela Doiro a la que añadir la de Gabriela Romero, que encará la última fase de su recuperación. Está disponible Anthía Espiñeira pero, si el encuentro se decanta rápido, lo más probable es que dispute pocos minutos.

Precisamente, solventar el enfrentamiento con relativa rapidez y buscar encontrar sensaciones y juego serán los principales objetivos del Guardés en este encuentro. A esto se le debe añadir evitar contratiempos físicos. El sábado y el domingo llega la eliminatoria de la EHF Cup ante el Astrakhanochka ruso.n