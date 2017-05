El Celta, juez de la Liga

El Celta tendrá un papel protagonista en la pelea por el título que el Real Madrid y el Barcelona protagonizan esta semana. El equipo de Zinedine Zidane afronta mañana en Balaídos (21:00) un partido clave. Si gana o empata, llegará a la última jornada como líder y dependiendo se sí mismo; si pierde, necesitará que el Barça pinche el domingo ante el Eibar y vencer en Málaga para conquistar la Liga. El conjunto celeste, sin embargo, afronta el encuentro de mañana más pendiente de mejorar su imagen, dañada tras las cinco últimas derrotas en Liga, que del duelo entre madrileños y catalanes.

"Pienso en nuestro equipo, en la importancia de ganarle al Madrid en casa jugándose lo que se juega en este final de temporada. No hay nada mejor para el aficionado del Celta que ver a su equipo competir contra el Real Madrid y ganarle", indicó ayer Sergi Gómez, formado en la cantera del Barcelona.

Para el central catalán, lo más importante en los dos últimos encuentros de Liga –mañana ante el Real Madrid y el domingo contra la Real Sociedad, de nuevo en Balaídos– es borrar la imagen de las últimas jornadas, después de que el Celta encajase el domingo en casa del Alavés (3-1) su quinta derrota seguida en el campeonato. "No fue fácil. Empezamos con mal pie el partido, no nos salieron las cosas, recibimos tres goles y el resultado ya era muy abultado en la primera parte", explicó Sergi en referencia al choque de Mendizorroza. "En el descanso intentamos detectar lo que nos pasaba. Está claro que no estábamos en nuestro mejor momento dentro del partido. Al final el juego mejoró, pero el resultado era muy abultado y ganar ya era complicado", agregó.

Sergi admitió que los resultados cosechados en las últimas jornadas evidencian que el Celta no se encuentra en un gran momento. "Hay muchos factores que pueden servir como excusa, pero era un partido importante, como los dos que nos quedan ahora. Queríamos los tres puntos, pero no lo conseguimos. Son muchos partidos y evidentemente el domingo mostramos que no estamos en nuestro mejor momento futbolístico", señaló. "Hay factores que se juntan, forman una base negativa y el equipo no responde. El domingo igual no estábamos tensionados, ellos lo estaban más que nosotros, y eso hace que en el minuto quince vayas 2-0", agregó el zagero celeste, consciente de la necesidad de mejorar la imagen ofrecida. "Siempre queremos dejar una buena imagen. A nadie le gusta la imagen que dejamos allí y quedan dos partidos para regalarle a nuestra afición lo que realmente somos, lo que hemos mostrado todo el año. Evidentemente, no se puede dar esta imagen, este juego", señaló el futbolista celeste.

Pese a la mala racha en Liga, que ha llevado al Celta hasta el décimo tercer puesto, Sergi considera que la temporada ha sido positiva. "Hemos luchado por tres competiciones en una temporada con muchos partidos y muy ilusionante. Hasta el final hemos estado ahí, jugando prácticamente todo, y es cierto que no lo hemos conseguido, nos hemos quedado en la orilla. Pero nos tiene que servir de motivación de cara a estos dos partidos, para terminar bien en casa y ante nuestra gente un año en el que no hemos conseguido títulos, pero hemos competido muy bien y hemos dejado el listón muy alto", explicó el central del Celta. "Los números hablan por sí solos y las últimas derrotas no han ayudado en nada. Es cierto que hemos priorizado competir contra el Manchester o los otros rivales de la Liga Europa, se ha priorizado la competición europea antes que la Liga. Pero tiene mucho mérito hacer lo que hemos hecho en Copa y en Europa", concluyó el futbolista celeste.n