El Celta B ejerce de líder

El Celta B estrenó ayer el liderato con una cómoda y contundente victoria ante un Somozas que hoy puede sellar matemáticamente su descenso a Tercera División. Un triplete de Borja Iglesias –que suma ya 28 goles esta temporada- y otros tres tantos de Borja Fernández, Juan Hernández e Hicham reflejaron la enorme superioridad del filial celeste sobre el colista.

Apenas cuatro minutos necesitó el filial para demostrar sobre el campo la diferencia que existe en la clasificación entre el líder y el colista del Grupo 1. Los vigueses salieron en tromba y tras un saque de banda por la derecha Hicham centro al área y Borja Fernández se adelantó a la defensa visitante en el primer palo para marcar el 1-0. Poco después, Juan Hernández culminó una contra celeste con un disparo alto y en el 7, una jugada de tiralíneas concluyó con un centro de Juan Hernández desde la izquierda y el remate a gol de Borja Iglesias.

El Somozas, a pesar de su posición en la tabla, es un equipo al que le gusta jugar el balón desde atrás, un caramelo para la presión asfixiante que el filial ejerce siempre en campo rival. Los de Ferrolterra no eran capaces de acercarse a los dominios de Néstor y, en cambio, daban muchas facilidades en defensa. En el minuto 24, Kevin avanzó sin oposición de área a área y filtró un balón que Juan Hernández no desaprovechó. Fusiló a Molina y puso el 3-0.

El recital céltico no se detenía y, tras dos remates fallidos de Hicham con todo a favor, en el minuto 31 Brais Méndez recuperó un balón en la línea de tres cuartos y metió un pase hacia Borja Iglesias que el ‘pihichi’ compostelano convirtió en el 4-0.

El Somozas disparó por primera vez entre los tres palos –segunda vez en todo el partido– en el minuto 37, en una jugada por la banda derecha que remató Jaume flojo, sin problemas para Néstor.

Stili, técnico del Somozas, realizó un doble cambio ofensivo tras el descanso. Dejó en la caseta a Cristian y a Pablo, retrasó a Peter como central y a Arkaitz como lateral derecho y dio entrada Javi Rami y a Fran Núñez. Los visitantes aumentaron la intensidad y trataron de llevar la iniciativa, pero el Celta B aplicó entonces su contragolpe letal. En el 56, Hicham se hizo un lío tras recibir un buen pase de Borja Ighlesias y un minuto después, los mismos protagonistas fabricaron el quinto: pase en profundidad de Iglesias y mano a mano del marroquí con Molina que esta vez resolvió bien el delantero con un disparo cruzado.

La tímida reacción del Somozas terminó ahí y el Celta B tomó de nuevo el mando del partido. En sólo tres minutos, del 73 al 75, Borja Iglesias dispuso de tres ocasiones. La primera se le fue ligeramente desviada, la segunda la paró Molina y la tercera, a pase Hicham, terminó en la red. 6-0 y el filial llegará líder al derbi con el Coruxo.

Celta B:

Néstor, Kevin, Alende, Samu (Robert, min.59), Castellano, Juan Hernández (Joao, min.54), Borja Fernández, Gus Ledes, Brais Méndez, Hicham (Dani Molina, min.76) y Borja Iglesias.

Somozas:

Molina, Cristian (Fran Núñez, min.46), Pablo (Javi Rami), Baleato, Manu, Peter, Óscar Sielva, Arkaitz, Pancho, Iván Pérez y Jaume Vidal (Pedrosa, min.65).

Goles:

1-0, min.4: Borja Fernández; 2-0, min.7: Borja Iglesias; 3-0, min.24: Juan Hernández; 4-0, min.31: Borja Iglesias; 5-0, min.57: Hicham; 6-0, min.75: Borja Iglesias.

Árbitro:

Domínguez Zapatero (comité castellano-Leonés). Amonestó al local Robert y a los visitantes Baleato, Fran Núñez y Peter.

Incidencias:

Partido de la trigésimo tercera jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda División B, disputado en el campo de Barreiro ante más de un millar de espectadores.