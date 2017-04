El Cangas se hunde

El Benidorm logró salir de la zona de descenso y evitó que lo hiciera el Frigoríficos del Morrazo en un duelo dramático por la permanencia que complica las opciones de los cangueses, que perdieron 30-24, de continuar en la Liga Asobal.

El conjunto que entrena Zupo Equisoain fue muy superior a su rival y decantó el encuentro en los primeros minutos, en los que asfixió al Frigoríficos, que vuelve a la última posición de la tabla y cuyo único consuelo fue haber logrado salvar el coeficiente particular con el Benidorm.

El conjunto alicantino, consciente de la trascendencia de los puntos, afrontó el partido con una gran intensidad defensiva, lo que le permitió gobernar el marcador desde el primer minuto. Las paradas de Mijuskovic, la dirección del juego del argentino Simonet y los tantos del pivote Marchán permitieron a los locales abrir una brecha en el marcador ante un rival que se mostraba impotente en ataque.

Tras más de diez minutos sin anotar, Víctor García 'Pillo' solicitó un tiempo muerto con 4-0 en el marcador para revitalizar a su equipo. David García logró romper la sequía ofensiva, pero el Benidorm ni se inmutó y siguió haciendo camino con un letal Cuartero, quien logró sumar en el primer periodo los cuatro goles que precisaba para alcanzar los 1.500 en la Liga Asobal.

El Benidorm, jugando al ritmo que le marcaba Simonet, alcanzó el descanso con una clara renta (17-11) ante un adversario frustrado por su escaso acierto ofensivo.

Tras el paso por los vestuarios, el Cangas intentó agarrarse al partido con ataques rápidos y una sólida defensa, pero el Benidorm nunca vio peligrar el resultado a pesar del buen hacer de Muratovic, referente ofensivo morracense.

El Benidorm, pese a sufrir un colapso ofensivo de siete minutos sin anotar, logró entrar en el tramo final del encuentro con una amplia ventaja (23-14) que le hizo intentar recuperar el coeficiente particular con los cangueses, ante los que perdieron de nueve goles en la primera vuelta. Sin embargo, el conjunto alicantino no logró su último objetivo ante un Cangas que sí supo jugar estos últimos minutos con sangre fría y acierto para evitar un descalabro mayor.

Benidorm (17+13):

Mijuskovic; Marchán (6), Simonet (5), Esteban (5), Grau (5), Jiménez y Cuartero (7, 4p) –siete inicial–, Héctor González (1), Eloy González (1), Nacho Valles, Torriko, Javito y Salinas.

Frigoríficos del Morrazo (11+13):

Hermones; Moi Simes, Serafín Pousada (1), Suso Soliño (2), Dani Cerqueira (4), García Barreiro (4) y Pablo Castro –siete inicial– Suly (3, 1p), Eloy Krook, Muratovic (6), Potic (1), Filip Vujovic, Pombo (3) y Salazar (ps).

Parciales:

2-0, 3-0, 7-2, 9-4, 14-8, 17-11 (descanso), 20-13, 23-15, 23-17, 25-18, 29-21 y 30-24.

Árbitros:

Pascual Sánchez y Luque Cabrejas (comité catalán). Excluyeron dos minutos a Serafín Pousada, Potic, Pombo y el entrenador Víctor García 'Pillo', por parte del Frigoríficos, y a Eloy González, Jiménez y Cuartero (2), por parte del Benidorm.

Incidencias:

Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga Asobal disputado en el Palau d'Esports Illa de Benidorm ante unos 800 espectadores.