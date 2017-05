"El ambiente es mágico"

La lista de futbolistas españoles que han defendido la camiseta del Manchester United es bastante reducida. El primero en hacerlo fue Jordi Cruyff, que cambió el Camp Nou por Old Trafford en 1996 y jugó media temporada cedido en el Celta por el propio United, en la campaña 1998/99. El siguiente fue el portero Ricardo López, canterano del Atlético que tras destacar en el Valladolid y acudir al Mundial de 2002 con España se fue a Manchester. Más tarde llegarían Piqué, De Gea, Mata, Ander Herrera y Víctor Valdés, tres de los cuales pertenecen todavía a los 'diablos rojos'. Ricardo jugó dos temporadas en el United, la 2002/03 y la 2004/05 (la 2003/04 la jugó cedido en el Racing de Santander) y guarda un magnífico recuerdo de aquella etapa, a pesar de que contó con pocas oportunidades. "Fueron años muy bonitos", asegura el excancerbero madrileño, que ahora dirige la escuela del Arsenal en Tokio y destaca la capacidad de la afición de Old Trafford para "llevar en volandas" a su equipo.

"Old Trafford tiene un ambiente mágico. El campo se llena prácticamente todos los partidos del año. Incluso en los de Copa. Tiene el ambiente típico inglés. Todo el estadio canta al unísono muchas de las canciones y todo está puesto al detalle. Es alucinante ver el estadio por dentro", asegura Ricardo, que advierte de las dificultades que supone visitar el estadio del United. "El público te lleva en volandas y, quieras o no, echas un pasito adelante y el equipo aprieta más arriba. Entonces, al rival le cuesta salir más de su campo. El balón suele estar siempre más cerca de la portería contraria que de la suya. Ahí está un poco la clave del United, que en Old Trafford intenta jugar en campo rival", añade el exinternacional español, que valora también el ambiente que se vive en los campos españoles. "No sabría decir cuál es mejor y cuál es peor. También porque soy español y me gusta el ambiente de campos como el del Osasuna, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el ambiente que se crea en el Bernabéu… Son genuinos y especiales. Pero el inglés tiene su encanto también. Es la cuna del fútbol y también es curioso ver al típico inglés con barba pelirroja y sin camiseta con 5 grados", bromea el excancerbero, que tras dejar la Premier League fichó por Osasuna, donde jugó hasta pasados los 40 años de edad.

La peculiaridad de Old Trafford no está sólo en las gradas. Ricardo destaca también las características del verde británico. "El terreno de juego inglés es un campo más rápido. La plataforma es más dura, el césped está muy cortito y el ritmo es endiablado por momentos", señala Ricardo.

Pese a la dificultad que entraña jugar en Old Trafford, el madrileño confía en que el Celta sea capaz de sorprender mañana a los 'diablos rojos' y se clasifique para la final de la Liga Europa. "El Manchester tiene muy buenos jugadores y un entrenador como Mourinho, pero tengo esperanzas porque el Celta tiene un buen equipo, está jugando bien y un 0-1 no es insalvable", asegura. Ricardo ha seguido al conjunto celeste en las últimas campañas y valora positivamente la filosofía futbolística del equipo que ahora dirige Eduardo Berizzo. "El Celta es un equipo alucinante. Le gusta tener la pelota, el juego de combinación –que es algo que a mí también me gusta–, sale a ganar todos los partidos, aprieta cuando hay que apretar. Ver cómo fueron capaces de apretarle las clavijas a equipos como el Barcelona ya lo dice todo. Creo que va a tener opciones en Old Trafford si es fiel a su estilo", destaca Ricardo, que compartió vestuario en Manchester con futbolistas de la talla de Barthez –de quien fue suplente en su primera temporada–, Gary Neville, Giggs, Rio Ferdinand, Scholes, Beckham, Van Nistelrooy, Verón, Roy Keane, Laurent Blanc o, ya en su segunda temporada en Inglaterra, Rooney o Cristiano Ronaldo. Apenas disputó un puñado de partidos, pero guarda un magnífico recuerdo de aquella etapa. "Fueron años muy bonitos. Cuando te quiere un equipo como el Manchester United, tienes que aprovechar la oportunidad, ir y darlo todo. Me valió para salir de mi país por primera vez, conocer una cultura nueva y aprender otro idioma, que ahora me vale para mi vida como entrenador. Además, tengo el recuerdo de que allí nacieron mis dos hijos. Tienen pasaporte español, pero un día podrían jugar también en la selección inglesa", bromea el madrileño, que ahora trabaja para otro de los grandes clubes ingleses, dirigiendo la escuela que el Arsenal tiene en la capital de Japón. "El club ha puesto la escuela en mis manos. Todo pasa por mí: cómo se debe jugar, el estilo de juego, las instalaciones… Estoy imprimiendo un poco el estilo español y también el del Arsenal", explica Ricardo, uno de los pocos futbolistas españoles que ha tenido la oportunidad de defender la camiseta del United, mañana rival del Celta en su camino hacia la final de Solna.n