El Eibar no es un aperitivo

En ocho días, el Celta afrontará la que puede ser su primera final de la temporada. El Standard de Lieja visita Balaídos y sólo un empate impediría que uno de los dos contendientes quede eliminado de la Liga Europa y el otro logre el pase a la ronda de eliminatorias. Mucho en juego, tanto en lo deportivo como en lo económico. Sin embargo, mientras se espera la llegada de los internacionales, el plantel céltico prefiere mantener su discurso habitual de no hipotecar ningún partido pensando en el posterior.

Tal idea defendió ayer uno de los capitanes, Gustavo Cabral, quien no cree que haya que tomar muchas precauciones debido al sistema de rotaciones establecido por el técnico, Eduardo Berizzo, desde el arranque de la temporada. "Si te pones a pensar, el míster ha hecho muchas rotaciones. Venimos de un descanso, hay muchos jugadores que se han quedado y otros que han ido con las selecciones y no les ha tocado jugar. En mi caso, en mi pensamiento, pondría lo mejor que tenga en el campo de juego en los dos partidos", afirmó.

El central celeste es consciente de que "el del Standard sabemos que es un partido muy importante", pero considera que "para nosotros, como siempre venimos diciendo, el partido más importante es el que nos toca. En este caso es el Eibar y creo que Berizzo pondrá lo que él considere lo mejor".

Además, Cabral cree que el equipo puede jugar con la baza de que entre un partido y otro hay hasta cinco días, tiempo de sobra para recuperar. "Hay bastante tiempo. En mi caso particular vengo descansando bastante", recuerda.

Aquel amistoso con Argentina

Pese a su papel principal en el Celta, Gustavo Cabral no forma parte de los internacionales célticos, pero no pierde la esperanza a sus 31 años. "Hasta el último día de mi carrera tendré la ilusión. Me ha tocado ir solo a un amistoso con la absoluta y espero poder volver", dijo ayer. Dicho amistoso fue el 18 de abril de 2007 ante Chile, siendo seleccionado Alfio Basile, pero el céltico no llegó a jugar.

Tal circunstancia, unida a su actual doble nacionalidad, le permitiría jugar también con España, lo que no le importaría. "Siempre uno tira a su tierra. Pero siempre he dicho que vestiría encantado la de España también. Tengo un hijo español y éste va a ser mi sexto año en España. Le tengo un cariño muy especial", aseguró.n