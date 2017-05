Berizzo anuncia su adiós: "Hice esfuerzo por quedarme en un lugar que adoro"

Eduardo Berizzo acaba de anunciar su adiós al Celta. El técnico argentino, tras tres temporadas en Vigo, no ha llegado a un acuerdo de renovación. El club no ha cumplido con las peticiones de Berizzo, que quería un equipo más ambicioso en lo deportivo y un aumento en los emolumentos de él mismo y de su cuerpo técnico. El también ex futbolista céltico se despidió de la plantilla al final del entrenamiento de esta mañana y dejó emocionado A Madroa.