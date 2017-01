Duro examen en Navia

La ajustada derrota del pasado fin de semana en Azpeitia ante el Añares Rioja (62-59) ha dejado al Celta Zorka a tres victorias de la zona de fase de ascenso y con poco margen de error para lo que queda de segunda vuelta. Por ello, el equipo vigués recibe este mediodía en el pabellón de Navia al potente Snatt's Femení Sant Adriá, segundo clasificado, con la necesidad de ganar para no descolgarse de la pelea por disputar el 'play-off' al final de la Liga regular.

Cristina Cantero, entrenadora del Celta, es consciente de la dificultad de superar a un Sant Adriá que sólo ha perdido tres partidos hasta el momento –el último de ellos el pasado martes ante el Lima-Horta (59-60), aplazado de la jornada 13– y que en el encuentro de la primera vuelta arrolló a las viguesas en Barcelona (87-50).

"En aquel partido nos hicieron un cincuenta por ciento de triples y encajamos once", recuerda Cantero, que reconoce que "si vamos a esos números, no tenemos nada que hacer. Es verdad que nosotras ya no somos el equipo de la primera vuelta, pero ellas tienen un buen grupo y necesitamos estar muy bien atrás, muy serias, para llevar el partido igualado al final y tener opciones".

La preparadora celeste señala que en el choque de este mediodía "nos interesa que el rival no esté cómodo en ataque. Es un equipo que juega muy alegre, con muchos pases, tiros de tres, contraataques... Y nosotras necesitamos un partido más controlado, en el que predominen las defensas y donde haya contacto físico. Si conseguimos un ritmo que no sea robo-contraataque, tendremos muchas opciones, pero si son ellas las que llevan el ritmo, nos crearán problemas".

El Snatt's Femení Sant Adriá, un clásico en el baloncesto de formación, lleva tres temporadas en la Liga Femenina 2 y está integrado mayoritariamente por canteranas con calidad y una sola extranjera, la base británica Eilidh Simpson, que aporta 6,3 puntos y 2,3 rebotes por encuentro.

La alero Mireia Vila es la máxima anotadora del conjunto barcelonés con una media de 10,6 puntos por partido, pero hay otras tres jugadoras que rondan los diez tantos: las aleros Itziar Llovet y Cristina Hurtado, y la pívot Olga Ruano.

Dirigido por el técnico Jordi Vizcaíno, el equipo catalán se completa con Nuria Giménez, Helena López, Laura Peña, Marta Claret, Mireia Coves y María Gascón.

Cristina Cantero cuenta con toda la plantilla para afrontar en este encuentro, incluida Ylenia Manzanares, que arrastra molestias en un pie que le impidieron entrenar algunos días esta semana. n