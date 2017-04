Duelo hasta el descanso

El Amfiv fue capaz de tutear al todopoderoso Ilunion hasta el intermedio, pero al final acabó sucumbiendo ante el potencial de los madrileños y rompió su racha de nueve victorias consecutivas al caer, precisamente, ante el último equipo que había logrado superar a los vigueses. Eso sí, el conjunto de César Iglesias consiguió, a pesar de no tener un día muy brillante en ataque, contener el inagotable arsenal ofensivo de los madrileños durante los dos primeros cuartos y marcharse al descanso con todas sus opciones de pelear por el triunfo todavía vivas (32-35). Sin embargo, esas posibilidades se esfumaron por completo en una segunda parte en la que los vigueses no encontraron el camino hacia el aro rival y las pocas veces que conseguían una posición cómoda para lanzar, tampoco lograban encestar. El desacierto ofensivo local permitió al Ilunion, que no perdona ningún fallo a sus rivales, abrir una pequeña brecha al inicio del tercer cuarto e ir aumentándola poco a poco con el paso de los minutos ante la desesperación de un Amfiv que no tenía su día.

Los veinte minutos iniciales del encuentro respondieron a lo esperado en un choque en el que se medía el líder de la División de Honor y la gran sorpresa de esta campaña, un Amfiv tercero en la tabla aunque con mejor balance de victorias y derrotas que su predecesor en la clasificación, el Amiab Albacete. Así, el numeroso público que se dio cita en el Pabellón Pablo Beiro pudo disfrutar de dos cuartos muy intensos y disputados, con un continuo intercambio de golpes entre dos equipos que explotaban muy bien sus virtudes.

Pero la reanudación del partido mostró a un Amfiv con otra cara. Los vigueses aguantaron el intercambio de golpes unos minutos más pero ya no tenían la fluidez anterior en ataque y la determinación en defensa tampoco era la misma (41-45, min.23). Y un equipo de la entidad del Ilunion no perdona. Porque los madrileños sacaron el máximo provecho a esos instantes de duda y errores de los locales y gracias a una serie de rápidas transiciones y apoyados también en un par de discutibles decisiones arbitrales encadenaron un parcial de 0-7 que fue el principio del fin para los de César Iglesias.

Amfiv:

Abdi Jama (13), Shelley Cronau (-), Agustín Alejos (13), Salvador Zavala (4), Lorenzo Envo (13) –cinco inicial–, Bernabé Costas (-), Julio Vilas (8) y Manu Lorenzo (-).

Ilunion:

Fran Lara (-), Pablo Zarzuela (6), Bill Latham (23), Rafa Muiño (4), Terry Bywater (12) –cinco inicial–, Carlos Vera (6), Roberto Mena (15), Sara Revuelta (-), Jaume Llambi (-), Ángel Silvela (8), Vicky Pérez (-), e Ignacio Ortega 'Pincho”'(4).

Parciales:

17-19,32-35 (descanso), 45-60 y 51-78.

Árbitros:

Rubí, Piñol y Dïez. Sin eliminados.

Incidencias:

Encuentro correspondiente a la décimo novena jornada en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas disputado en el Pabellón Pablo Beiro.