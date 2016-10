La duda de los accionistas

El secretismo con el que Carlos Mouriño, presidente del Celta, y sus colaboradores están llevando a cabo el proceso de venta del club tiene en vilo a todo el celtismo en general y al resto de accionistas en particular. El máximo mandatario de la entidad ultima el acuerdo, de salida, con su 52,26% de los títulos, más que suficiente para tener el control del club, pero desde su consejo de administración se están intentando adquirir más acciones –hay negociaciones abiertas, por ejemplo, con los ex jugadores Fernando Baiano y Diego Placente– para incorporarlas a una operación que tiene ya un más que difícil freno.

Las condiciones de la compra que se conocen no aclaran si el grupo empresarial chino que quiere comprar el Celta, CITS (China International Travel Service), está también dispuesto a adquirir directamente más acciones que las que pueda aportar Mouriño, ya que la doble ampliación de capital que otea en el horizonte debería bastarse para que su participación fuese tal que evitase prácticamente cualquier tipo de fiscalización por parte del resto de accionistas. Ante tal situación, los pequeños propietarios de títulos e incluso los medianos que desean vender se plantean si la paciencia no puede ser la mejor consejera, dada la revalorización que, al menos en el momento de la operación, sufrirán las acciones, que actualmente tienen un valor de 10 euros pero que en el caso de la venta del actual presidente podrían alcanzar un valor de hasta 300.

El caso del Espanyol

En los dos casos habidos en la Liga española de compra de clubes por parte de grupos chinos, Granada y Espanyol –en el caso del Atlético, Wanda sólo se ha hecho por el momento con el 20% de la entidad–, se han vivido situaciones contrarias. En el caso del club andaluz, el total control accionarial de la familia Pozzo, que compró la entidad en Segunda B y según algunas fuentes se hizo con el 99% de las acciones, provoca que no existiese ese problema con accionistas minoritarios.

En el Espanyol, el grupo Rastar sí que tuvo que preparar toda una estrategia de compra en varias fases. Tras hacerse con el paquete mayoritario que no llegaba al 50%, enseguida unió los de Dani Sánchez Llibre y Ramon Condal, anteriores máximos accionistas y por lo tanto figuras favorecedoras de la venta, para superar la mitad de los títulos. Después, como se espera que suceda en el Celta, se procedió a una operación de ampliación de capital pero, aún así, Rastar mantuvo una oferta de 78 euros por acción –el precio previo a la ampliación era de 60 y el posterior era de 6– para aquellos medianos o pequeños accionistas que quisiesen vender.

No parece que CITS tenga en mente algo similar. Su idea es que la compra, con las posteriores ampliaciones de capital, sea suficiente para controlar la entidad sin plantearse más adquisiciones. Con todo, la duda está en el aire hasta que el secretismo se desvanezca.

Las peñas, divididas entre la paciencia y la protesta

nnnLa falta de información por parte del club del proceso de venta del mismo aumenta, sin lugar a dudas, la inquietud entre los aficionados y los peñistas. Estos últimos, en concreto, llevan días debatiendo si adoptar algún tipo de medida conjunta para mostrar de forma colectiva la preocupación por el futuro inmediato de la entidad pero hay dos posturas claramente encontradas: los que no quieren esperar más para hacer público su descontento y los que prefieren esperar a que el todavía presidente, Carlos Mouriño, dé explicaciones.

El debate está abierto tanto en redes sociales de manera pública como de forma privada. Las primeras conversaciones fructificaron en comunicados de algunas de las peñas, siendo el que más reunió el que firmaban trece colectivos de aficionados célticos. Antes y después hubo escritos de otras peñas de forma individual.

La fe o la ausencia de ella en la figura de Carlos Mouriño es, en definitiva, lo que marca las diferencias entre los peñistas. El presidente había conseguido un gran respeto por parte de las peñas y muchas de ellas incluso le dieron las gracias con una gran pancarta a final de la pasada campaña. Ahora, hay dudas.n