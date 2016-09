Dominio claro dos regatistas vigueses

Na proba raíña deste certame, a clase Vaurien, a parella formada por Antonio Pérez e Ana Santirso desbancaron do liderado a Pablo Cabello e Javier Lago tras unha xornada excepcional. O dúo mixto asinou un día de competición case perfecto con dous primeiros postos e un segundo nas tres mangas celebradas. Pola súa banda, Cabello e Lago sumaron unha quinta praza, unha vitoria e un cuarto, co que baixaban ata a segunda posición na xeral.

Na clase 420, os regatistas da entidade viguesa ocupan as cinco primeiras posicións con liderado para Martín Wizner e Pedro Ameneiro, que gañaron as dúas mangas celebradas ata o momento.

En Láser Standard lideran a táboa Rafael Campelo (2 puntos), Antonio Vázquez (4) e Antonio Gaona (6). En Láser 4.7 é líder Jorge Juan Tábara e en Láser Radial lidera a clasificación Roberto Bermúdez de Castro, que gañou a única manga disputada ata o momento.

A cita da Semana Abanca finaliza hoxe coa celebración das mangas que se poida realizar nas diferentes categorías a partir das 11:00 horas. A entrega de premios é a partir das 17:00 horas. A previsión é de vento forte do Norte na Ría de Vigo.n