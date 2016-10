Dominio del Chamberí

El Xuvenil de Teis encajó ayer una nueva derrota, la cuarta en otras tantas jornadas, ante un Madrid Chamberí que se mostró muy superior a las viguesas en todo momento. El partido supuso el debut en el pabellón de Teis de la italiana Federica Farabegoli, la principal novedad del conjunto de Celso Veloso en la presente campaña.

Tras unos primeros puntos igualados, el Chamberí no tardó en abrir hueco en el marcador en la primera manga. Un parcial de 0-5 le permitió pasar del 4-5 al 4-10. El Xuvenil reaccionó con un 3-0 para ponerse 7-10, pero las madrileñas volvieron a escaparse (8-14) para acabar sumando el primer punto del duelo por un claro 13-25.

Las visitantes comenzaron con fuerza el segundo parcial (2-5), pero el Xuvenil no se dio por vencido y se resistió lo que pudo. El equipo de Teis consiguió mantenerse a una distancia de entre uno y tres puntos hasta el 7-10, momento en que el Chamberí volvió a aumentar su ventaja. Sin embargo, las pupilas de Celso Veloso no perdieron la concentración y consiguieron meterse de nuevo en el set al situarse a sólo tres puntos (15-18). Entonces, un nuevo arreón de las madrileñas les dio el segundo parcial por 17-25.

En la tercera manga se repitió la historia. El tanteo estuvo parejo sólo durante unos minutos, hasta que el Madrid Chamberí apretó el acelerador y firmó un parcial de 0-6 que le permitió pasar del 3-3 al 3-9. Las visitantes supieron jugar con esa ventaja para afrontar con tranquilidad el resto del partido ante un Xuvenil que veía cómo se le volvían a escapar los tres puntos en juego (13-25).

El próximo fin de semana, el conjunto de Teis visita al Covadonga, líder de la categoría.

Xuvenil de Teis:

Noemí Araújo, Carla Figueroa, Sara Urrea, Federica Farabegoli, Alicia González, Xulia Larrán. Líbero: Alma Vázquez. También jugaron Lucía Pérez Currás, Olalla Liz, Ania González y Aída Pérez.

Madrid Chamberí:

Laura Calvo, Marta Beltrán, Vanesa Rubio, Ane Cengotitabengoa, Aída Etxebarría, Mika Rosenbaum. Líbero: Silvia de las Heras. También jugaron Paola Ramírez y Yasmina Omeragic.

Parciales:

13-25, 17-25, 13-25.

Incidencias:

Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Superliga Femenina 2 disputado en el pabellón de Teis.