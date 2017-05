El dolor y el legado de Old Trafford

El dolor por otra final que se escapa –la tercera en dos temporadas–, el dolor porque el sueño compartido de Solna no se hará realidad, el dolor por el título que se resiste, el dolor por el qué y por el cómo, el dolor por esa ocasión que se repite una y otra vez en la mente de todos los celtistas, el dolor de los aficionados que no pudieron pegar ojo tras la batalla del jueves, el dolor de quienes emprendieron el camino de regreso a casa tras teñir Manchester de azul celeste, el dolor concentrado en las lágrimas de Iago Aspas, de Sergio, de Tucu o de Cabral. Pero mucho más importante que el dolor es el legado de Old Trafford. Lo vivido en el Teatro de los Sueños es ya parte indeleble de la historia del Celta. Nadie olvidará al equipo que se quedó a un suspiro de meterse en la final de la Liga Europa. Nadie olvidará que cuatro de los integrantes del once de Old Trafford (Sergio, Hugo Mallo, Jonny y Iago Aspas) se hicieron hombres en A Madroa. Nadie olvidará la apasionante apuesta futbolística de Eduardo Berizzo. Nadie olvidará al equipo que destrozó el techo europeo del Celta. Nadie olvidará a quienes fueron capaces de superar a Mostovoi y compañía. Nadie olvidará las gestas de los últimos años. Y ninguno de los que tuvimos la suerte de estar en Manchester olvidaremos jamás la lección ofrecida por la afición celeste. Su ilusión, sus sonrisas, su emoción, sus cánticos, su alegría, su vitalidad, su fuerza, su pasión, su fe, sus aplausos infinitos, sus lágrimas. No olvidaremos cómo 2.500 personas silenciaron a más de 70.000. No olvidaremos las miradas extrañadas de los hinchas del United, incapaces de comprender el entusiasmo mostrado por la afición celeste antes, durante y después del partido. Ése es el legado de Old Trafford, que debe ser interpretado también como una obligación para el futuro. Si los técnicos y los jugadores están preparados para seguir creciendo, si la afición está dispuesta a seguir soñando, también tendrá que hacerlo el club. De su voluntad dependerá lo lejos que llegue este equipo, su ambición dirá si lo vivido esta temporada es el punto culminante de una época o el principio de algo todavía más grande. Los 2.500 de Old Trafford merecen una revancha. El Celta tiene que estar a su altura.