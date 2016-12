El documental "Alén do Cosmos" se estrena en Vigo

El Auditorio del Concello de Vigo acogió ayer el estreno del documental "Alén do Cosmos", realizado por Quadra Produccións y dirigido por el periodista vigués de Radio Galega Pedro Pablo Alonso. "Alén do Cosmos" relata la historia de Santiago Formoso, futbolista vigués que llegó a jugar en el New York Cosmos junto a figuras de la talla de Pelé, Johan Cruyff, Carlos Alberto o Beckenbauer. El propio Formoso estuvo presente ayer en el estreno del documental, al que también asistieron los jugadores del Celta Iago Aspas y Sergio Álvarez, así como el concelleiro de Deportes de Vigo, Manel Fernández.