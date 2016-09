Doble fichaje del Amfiv

Agustín Alejos ha deshojado la margarita y finalmente jugará la próxima temporada en el Amfiv, club en el que se formó y que anunció el fichaje ayer, sólo unas horas antes de que el jugador vigués disputara con España la semifinal del torneo de baloncesto en silla de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Con Alejos llegará también al Amfiv su pareja, la internacional australiana Shelley Cronau.

"Es una noticia estupenda y en la que teníamos puestas muchas esperanzas aunque sabíamos que era una opción complicada. Había otros muchos equipos interesados y nuestro potencial económico no nos permite pelear con rivales mucho más fuertes que nosotros. Estamos convencidos de que habrá sido una decisión complicada de tomar para Agustín, especialmente en estos momentos en los que su cabeza tiene que estar concentrada en el histórico partido que la selección afronta ante Gran Bretaña. Supongo que precisamente por ese motivo este miércoles antes de medirse a Alemania nos comunicaba que aceptaba la oferta y hoy mismo (por ayer) se concretó el acuerdo", explica el presidente del Amfiv, José Antonio Beiro.

El regreso de Alejos a casa supone además otra importante incorporación para el conjunto de César Iglesias, quien de un plumazo logra reforzar las dos puntuaciones que necesitaba, puesto que también recalará en el Amfiv su mujer, la internacional australiana Shelley Cronau. "Se trata de una jugadora clase 2,5 pero que con la reducción que se aplica a las mujeres al tratarse de una liga mixta actúa realmente como un clase 1, justo la posición que necesitábamos reforzar. Tiene ya experiencia en la Liga española porque la parte final de la temporada pasada estuvo con Agustín en Canarias y también conoce Vigo y el Amfiv. Pero lo más importante es que César la conoce a ella y está contento y conforme con su incorporación, ya que durante sus estancias en la ciudad solían entrenar con el equipo para no perder la forma", indica Beiro.

"Quería volver a casa"

El internacional español, por su parte, reconoce desde Río de Janeiro que el principal motivo que le llevó a priorizar y escoger el Amfiv por delante de otras posibilidades fue "querer volver a casa. El club siempre se ha portado muy bien con nosotros, ayudándonos en todo lo que necesitábamos y dejando la puerta siempre abierta a que volviese cuando quisiera o pudiese. Ahora se dio esa situación y aquí conocemos el equipo y a los jugadores. Sabemos cómo se trabaja y que las cosas funcionan bien".

Precisamente, la disputa de los Juegos Paralímpicos, en los que Alejos está participando con España, provoca que la pretemporada del Amfiv esté siendo atípica, con sólo seis jugadores de momento a las órdenes de César Iglesias. Pero el olímpico vigués no cree que su tardía incorporación al grupo suponga un problema ya que "no habrá necesidad de tiempo de adaptación alguno porque nos conocemos todos. Yo soy de Vigo y Shelley estuvo este verano varios meses viviendo allí y siempre que estuvimos por la ciudad hemos entrenado con el equipo. Físicamente vamos a llegar bien y sólo hay que ver cómo quiere jugar César con las incorporaciones que va a haber esta temporada. Eso nos puede llevar un par de semanas".

El fichaje de Alejos y Cronau no cierra las incorporaciones en un Amfiv que todavía sondea el mercado en busca de otros posibles refuerzos, especialmente de jugadores clase 1. De hecho, en las últimas horas surgió la posibilidad de incorporar a un jugador que gusta al cuerpo técnico pero que se encuentra también en Río de Janeiro y peleando por las medallas. n