Doble derbi juvenil de División de Honor

nnn La sexta jornada en el Grupo 1 de la División de Honor juvenil comienza hoy con doble derbi. Los cuatro equipos de Vigo y su área que compiten en la categoría se enfrentan entre ellos y a la misma hora, las 16:00. En el campo de O Morrazo, el Alondras tratará de dar continuidad a su buen inicio de temporada ante un Celta del que sólo le separa un punto. Mientras, el Areosa vigués y el Val Miñor de Nigrán pelearán por tres puntos en el campo federativo de Coia.

El inicio de temporada de los cuatro, separados por tres puntos, está resultando bastante parejo. Pero la presión recae sobre un Celta que está obligado a pelear por el título y no sólo por la permanencia, como los otros tres conjuntos del área de Vigo. El conjunto de David de Dios se repuso el pasado fin de semana de dos derrotas consecutivas goleando al Roces (4-0) y no puede volver a tropezar si quiere seguir la senda de los equipos que le preceden en la tabla: Lugo, Sporting de Gijón y Oviedo.

Su rival será el Alondras, que está cómodamente situado en la mitad de la tabla con dos victorias, dos empates y una sola derrota (contra el Val Miñor) en cinco jornadas. Eso sí, todavía no sabe lo que es ganar en Morrazo, objetivo que perseguirá esta tarde.

A la misma hora, el Areosa y el Val Miñor competirán en Coia. Los vigueses, recién ascendidos, llegan reforzados por el triunfo logrado la semana pasada en casa del Santiago de Compostela, resultado que les permite mantenerse fuera de la zona de descenso. Hoy, pueden abrir hueco con respecto al 'pozo' si son capaces de sumar los tres puntos en juego en el derbi contra el Val Miñor, que ocupa la quinta plaza de la tabla después de ganar sus tres últimos encuentros, frente a Roces (4-1), Alondras (0-2) y Avilés (2-0).n