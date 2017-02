Seis do Nadal y VGO encajaron sendas derrotas en la jornada 15

n n n El Seis do Nadal y el VGO Basket, los dos representantes vigueses en la Liga EBA, encajaron sendas derrotas en la decimoquinta jornada liguera, disputada ayer.

El equipo de Coia sigue sin conocer la victoria esta temporada y ayer cayó en el pabellón de Navia ante el Baloncesto Narón (62-72), sexto clasificado. Por su parte, el VGO estuvo a punto de sorprender a domicilio al segundo clasificado, el ULE Fundación Baloncesto León, que acabó imponiéndose 103-102 después de un largo, igualado y disputado encuentro.

El Syngenta Seis do Nadal mantiene su condición de colista después de perder en Navia frente al Narón en un partido que se decidió ya en la primera parte.

El equipo vigués, sin extranjeros en sus filas, no pudo hacer frente al acierto de los estadounidenses Tim Gill y William Brandenberg, que anotaron 18 y 20 puntos, respectivamente. En el Seis do Nadal, como viene siendo habitual, brillaron Fernando Mouriño (17 puntos y 7 rebotes), Óscar García (16 puntos y 11 rebotes) y el veterano Marcos de la Fuente, que aportó otros 16 puntos.

Al descanso, el Narón vencía ya por quince puntos (22-37) y, aunque el conjunto vigués mejoró en la segunda mitad, fue incapaz de rebajar la diferencia más allá de los diez puntos finales.

Más igualado estuvo el encuentro disputado por el VGO Basket en León, aunque finalmente los vigueses no pudieron celebrar la quinta victoria del curso. n