El Seis do Nadal júnior sube a 1ª y el cadete gana la Copa

El Club Baloncesto Seis do Nadal sigue cosechando éxitos con su cantera. Su equipo cadete C, el Divina Pastora Seis do Nadal, se proclamó campeón de la Copa Primavera de la Liga de Segunda División tras ganar sus dos partidos en la fase de grupos e imponerse al Defensores do Morrazo (53-65) en la final, disputada en el IES Rodeira. Por su parte, el equipo júnior A se proclamó campeón de la Liga de Segunda División y logró el ascenso a Primera. El cuadro vigués venció en la final por el ascenso al Compañía de María (47-50).