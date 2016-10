Día duro e un punto

O Rápido de Bouzas sumou onte un punto importante ante un rival directo da parte alta da táboa. A igualada ten máis valor do previsto porque chegou nun enfrontamento cheo de dificultades para a formación viguesa e no que tivo que igualar en dúas ocasións os tantos locais.

A formación de Ourense, como acostuma, é un equipo duro, moi complicado de superar no seu terreo de xogo. Así o amosou onte nun deses partidos de moitas precaucións defensivas, pero no que chegou o primeiro gol cedo. Alfredo superou a Diego García no quinto minuto de partido.

A igualada da formación de Bouzas asinouna Youssef pasado o cuarto de hora de encontro. O futbolista non é dos habituais de Patxi Salinas, pero onte acadou un gol nun dos poucos partidos no que comezou como titular no que vai de curso.

Xusto antes do descanso chegou o segundo tanto do Barbadás por medio de Marcelo Faría e o Rápido tivo que traballar e moito para sacar un punto. Tras moitos intentos durante a segunda metade ante un Barbadás con orde, Carlos Pereira superou a Borja González para facer o empate definitivo.

Con este punto, o Rápido durme na segunda posición e mantén dous puntos sobre o seu rival de onte, que é terceiro.

Barbadás:

Borja; Gemán Nóvoa, Martín Fernández, Iago Quintairos, Marcelo Faría, Cassio, Pablo (Nespereira, minuto 71), Germán Pérez, Rodrigo, Luis González (Bruno, minuto 75) e Alfredo (André, minuto 81).

Rápido de Bouzas:

Diego García; Jesús, Coti, Portas, Diego Vieytes, Iago Pérez (Carlos Pereira, minuto 71), Juanma (Nando, minuto 53), Iago Paz (Diego Diz, minuto 58), Pablo Carnero, Raúl e Youssef.

Goles:

1-0, minuto 5. Alfredo; 1-1, minuto 19. Youssef; 2-1, minuto 44. Marcelo Faría; 2-2, minuto 74. Carlos Pereira.

Árbitro:

Joaquín Ventoso Noal. Amosou cartón amarelo a Iago Quintairos polo Barbadás e a Portas e Jesús polo Rápido de Bouzas.