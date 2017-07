Una temporada con mejoría, el cronómetro en los ensayos marcaba buenos registros, pero un desequilibrio inoportuno -acompañado por la falta de visión de los jueces- provocó que se truncase el sueño de Fernando Costas Fernández de acudir al Campeonato del Mundo paralímpico.

"Él sale de pie y tardaron mucho en dar la salida entre el prevenidos al listos. Entonces, al estar quieto, se desequilibró y apoyó una mano. Los jueces dieron la salida igual, pero ya perdió mucho tiempo e hizo un inicio muy lento. De hecho, su rival de la calle uno se puso a su altura", explica su entrenador y padre Fernando Costas. Entiende que "se trataba de una salida inestable y tenían que pararla y volver a iniciar. Dicen que no lo vieron y en el vídeo no salía. Al final hizo más de 16 segundos en el primer 100 y menos de 14 en el segundo. Una pena, estaba para bajar de 29 segundos en los 200 metros".

Costas hijo finalizó en la segunda posición con una marca de 31 segundos. "Creo que estaba para hacer menos de 29 y acercarse a la mínima de 27.50 que puso la Federación Española. La Internacional puso 31.00, pero la de aquí es más dura", expresó el técnico y añade que "además hay hasta cinco plazas en discapacitados psíquicos que son de cupo mínimo. Hasta el momento no hay mínimas suficientes y con una marca buena podrían convocarlo a él. Una pena".

Es el lamento que le quedó a la pareja formada por Fernando Costas padre e hijo en el Campeonato de España de Burgos, pero aún así, el cierto sabor amargo no debe empañar una buena actuación. "El año pasado consiguió un triunfo y dos bronces. Este año lo superó con una victoria, una plata y un bronce. Es su mejor resultado histórico y, además, se añade a otras buenas actuaciones a lo largo de la temporada y a los test que hizo en entrenamientos, en los que estaba por debajo de sus registros absolutos", explica el padre y entrenador del atleta vigués.

De hecho, tras la primera prueba de 200 metros (30.02), Costas obtuvo la victoria en los 100 metros (15.62) y la tercera posición en los 400 (1:07.59). Unos resultados que muestran la evolución del joven atleta de 20 años al que "todavía le queda mucho futuro y más en el deporte paralímpico, en el que la vida deportiva es más larga. Ahora toca descansar y a finales de agosto volveremos a los entrenamientos para preparar el próximo año. Hay más vida que el atletismo".

No obstante, Fernando Costas padre asegura que "estamos orgullosos porque mejoró mucho. De hecho, el otro día aún me dijeron en Balaídos, en las pistas, que la diferencia era mucha. Se notó mucho de cuando empezó hasta ahora a nivel físico y técnico".

Unos cambios que otorgan esperanzas para el futuro a la pareja de Fernandos Costas. Uno como técnico y otro como atleta. Un ejemplo de superación para un joven con varias malformaciones, entre ellas la columna retorcida y un pie equino.

Cada día lucha por mejorarse con sesiones de fuerza en el gimnasio durante todo el invierno, que después combina con la pista a partir de enero. La familia Costas cuenta con la ayuda económica, que le presta la marca El Niño.n