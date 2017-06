El descuento por asistencia no beneficiará a los accionistas

El descuento de un 10% en el carnet del siguiente ejercicio por asistencia a Balaídos (a más de un 80% de los partidos), una de las grandes novedades de la campaña, no es acumulable a las rebajas a accionistas o abonos familiares, que por lo tanto no podrán beneficiarse de esta nueva medida del club vigués.

El descuento máximo para los socios seguirá siendo de un 15%: un 5% por aquellos que tramiten su carnet en las primeras semanas de la campaña –este año hasta el 30 de junio– y un 10% a mayores para accionistas, familiares o, a partir de la próxima temporada, aquellos que hayan asistido a más del 80% de los encuentros.

Las taquillas de Balaídos empezaron a gestionar desde primera hora de la tarde de ayer los carnets para la próxima temporada. Todos aquellos que realicen los trámites antes del 30 de junio se beneficiarán del mencionado descuento de un 5% y, además, no tendrán que pagar suplemento en los partidos designados Día del Club y podrán reservar la nueva camiseta del Celta por 67 euros, prenda que saldrá a la venta en las próximas semanas por casi 80 euros.

Por otro lado, los aficionados interesados en unirse a la grada joven, denominada Grada 1923, podrán hacerlo a partir de mañana. El precio será de 140 euros para sub-25 y de 250 euros para el resto. La grada está dirigida sólo a socios de entre 16 y 40 años.