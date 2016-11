Un descanso merecido

La Liga de División de Honor femenina para durante dos meses –desde el pasado fin de semana hasta el 14 de enero– debido la celebración del Campeonato de Europa de selecciones, que tendrá lugar en Suecia del 4 al 18 de diciembre, y tanto el Mecalia Atlético Guardés como el Godoy Maceira Porriño, los representantes gallegos en la máxima categoría, afrontan el largo descanso satisfechos por los resultados conseguidos hasta ahora.

Tercero en la clasificación con 16 puntos, el Guardés se mantuvo como líder de la tercera a la séptima jornada y presenta un balance de ocho victorias y sólo dos derrotas, estas últimas ante los dos grandes de la competición: Rocasa y Bera Bera. Además, el equipo de Prades se clasificó para octavos de final de la Copa Challenge tras eliminar el pasado fin de semana al Dnepryanka ucraniano.

Por su parte, el Porriño marcha quinto con 12 puntos –seis victorias y cuatro derrotas– y estuvo invicto y colíder las cinco primeras jornadas de Liga.

"La valoración tiene que ser positiva desde que llegamos a A Guarda el pasado mes de julio. Hemos jugado diez partidos y hemos ganado ocho. De hecho, sólo perdimos ante Rocasa y Bera Bera fuera de casa. No creo que se pueda exigir más. Y además, pasamos la eliminatoria europea y seguiremos compitiendo en febrero", señala José Ignacio Prades, que recuerda que "hay que tener en cuenta que el nuestro es un proyecto con muchos cambios, tanto en el banquillo como en la plantilla. Y nos medimos con equipos que mantienen la mayor parte de la estructura de los últimos años. Si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, seguro que en la segunda vuelta aumentaremos nuestro nivel".

"Creo que estamos donde tenemos que estar", indica el entrenador del Porriño, Abel Estévez, que destaca que "hemos aprovechado muy bien en esta primera fase de la competición el calendario favorable que teníamos y quizás nos faltó competir un poco mejor con los equipos de la parte de arriba de la clasificación".

Estévez considera que su equipo ha mejorado con respecto a la pasada campaña "sobre todo, por el paso adelante de madurez que han dado jugadoras jóvenes como Cecilia Cacheda, Carla Rivas o Sarai Samartín, que cada día aportan más". El técnico del Porriño asegura que "no renunciamos a mejorar el quinto puesto, aunque para ello tenemos que estar muy acertados y necesitamos que nos respeten las lesiones para competir al cien por cien".

Guardés y Porriño afrontan ahora un largo parón en el que, apunta Estévez, "estamos pendientes de si hay o no Copa Galicia y trataremos de jugar el máximo número de partidos amistosos posible". n