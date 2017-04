La derrota más dulce

Una derrota, pero será un día recordado de forma positiva. El Val Miñor confirmó que estará una temporada más en División de Honor juvenil, a pesar de caer ante el Deportivo. El equipo dirigido por Álex Villar militará por cuarto curso seguido en la máxima categoría de su edad.

La permanencia llegó tras una derrota que describe la campaña del conjunto nigranés, que ha estado marcada por la irregularidad. Alternó buenos momentos con resultados de menor nivel, lo que le impidió estar en una zona más cómoda. Ayer, ante el Deportivo, comenzó bien pero sucumbió ante un equipo claramente superior.

Edu aprovechó un error de Chema a los cuatro minutos de partido y cedió atrás para el remate de Nacho. El delantero del Val Miñor pudo cambiar el curso del partido poco después porque recogió un balón largo y elevó ante el guardameta. Fue derribado, pero el árbitro consideró que no era penalti y el esférico lo sacó uno de los defensores sobre la línea. Por muy poco no llegó el premio del segundo tanto y el Deportivo reaccionó.

La formación coruñesa, que marcha en la tercera posición, apura sus opciones de entrar en la Copa del Rey y superó a su rival. Comenzaron las llegadas y el empate fue gracias a una pena máxima por mano. La transformó Gandoy y antes del descanso un jugada por banda derecha finalizó con pase atrás y remate de Pedro.

El Deportivo llegó con ventaja al descanso y el Val Miñor regaló el tercer tanto en el comienzo del segundo acto. En el inicio de la jugada, un mal pase entre el centro del campo y la defensa se convirtió en una asistencia para Ortuño.

Quedaba poco por dirimir en Abegondo, pero el Val Miñor y el Deportivo se mostraron animosos. El conjunto coruñés hizo el cuarto en un bello remate de Manu y Marcos cabeceó a la red un saque de esquina para hacer el segundo gol de la formación de Nigrán. Derrota de permanencia a falta de un partido.

Deportivo:

Chema, Carracedo, Boedo, Mujaid, Yoel, Gandoy, Adri, Aaron (Sebas, minuto 66), Pedro (Manu, minuto 71), Ortuño (Sito, minuto 78) e Iago Novo (Porrúa, minuto 62).

Val Miñor:

Pedro, Cabado, Anxo, Mario, Marcos, Nacho, Escobar, Bajcetic,Edu (Marquitos, minuto 31), Manu y Chema (Adri, minuto 54).

Goles:

0-1, min. 4: Nacho; 1-1, minuto 21: Gandoy, de penalti; 2-1, minuto 30: Pedro; 3-1, minuto 53: Ortuño; 4-1, minuto 83: Manu; 4-2, minuto 87: Marcos.

Árbitro:

Eiriz Mata, auxiliado por Rodríguez Penas y Lago Barros. Amonestó a Yeol y Gandoy por el Deportivo y a Nacho por el Val Miñor.

Incidencias:

Encuentro disputado en Abengondo.