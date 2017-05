Derrota del Amfiv

Para lograrlo, tendrá que vencer a los extremeños o que el conjunto vasco no sea capaz de ganar al Fundación Grupo Norte en un apasionante partido en el que estará en juego el último billete para disputar la 'Final Four' en Albacete.

El inicio de encuentro confirmó las previsiones. Con el Bilbao creando problemas al Amfiv por la envergadura de sus jugadores, los pupilos de César Iglesias contestaban por medio de la buena dirección de Envo y con Zavala como ejecutor en los primeros minutos, secundado posteriormente por Jama y Alejos. De hecho, un triple de Envo abría la primera diferencia para los locales (14-11, min.6) y una canasta más tiro libre adicional que Alejos no acertó a transformar establecía la que acabaría siendo la máxima renta viguesa en el choque (18-14, min.8).

Los visitantes empataron al final del primer parcial (18-18, min.10) y el segundo periodo se convirtió en un intercambio de golpes del que salieron vencedores los vascos, que ganaban por dos puntos al descanso (39-41, min.20).

La ausencia de Alejos en el inicio del tercer cuarto tras cometer su tercera falta personal permitió al Bilbao conseguir un parcial de 0-8 y una ventaja en el marcador que terminaría siendo decisiva.

Amfiv (18+21+17+17):

Shelley Cronau (2), Agustín Alejos (26), Abdi Jama (14), Salvador Zavala (18), Lorenzo Envo (9) –cinco inicial–, Manu Lorenzo (2), Julio Vilas (2) y Bernabé Costas .

Bilbao BSR (18+23+22+17):

David Mouriz (15), Asier García (17), Amadou Diallo (20), Patxi Suárez (2), Joshua Turek (22) -cinco inicial-, Dani Díez (4), Chrystel Alquier y Txema Avendaño.

Árbitros:

Fernández, Vega y Hernández. Sin eliminados.

Incidencias:

Partido disputado en el Pablo Beiro.