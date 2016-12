Derbi por el trono de Vigo

Atlántida de Matamá y Sárdoma, los dos equipos que luchan por ocupar el trono del fútbol femenino vigués después de muchas temporadas de dominio de El Olivo, se enfrentan esta tarde (16:30, Penedo da Moo) en la última jornada de la primera vuelta. Ambos llegan a la cita muy cerca en la clasificación y con inercias positivas, por lo que se prevé un choque atractivo, disputado y con un premio añadido: el que salga ganador se hará con el título honorífico de campeón de invierno del fútbol femenino vigués.

El Matamá, sexto en la tabla con 21 puntos, ha ganado sus dos últimos encuentros, uno de ellos ante el poderoso Deportivo (1-0), mientras que el Sárdoma, séptimo con 19, ha vencido tres de sus últimos cuatro compromisos, el más reciente ante el Femiastur (3-0).

"Es un partido especial, pero no estamos presionados ni enloquecidos por ganar porque estamos muy lejos del descenso y eso nos da tranquilidad. De hecho, todo lo que no sea perder, es positivo para nosotros", afirma el entrenador del Matamá, José Ramón Val 'Chicho', que sigue sin poder contar con las lesionadas Ana Sánchez, Lucía y Roibás, y alineará un once muy parecido al que goleó el pasado fin de semana al Atlético Arousana.

La convocatoria del conjunto local está formada por las porteras Jacqueline y Ani, y las jugadoras de campo Carla Otero, Graza, Lorena, Noelia Pereira, Carol, Paula, Lucía Fernández, Laura, Lara, Sara Debén, Eva, Ana Ruzo, Sara Paz y Laura Paz.

Por su parte, el técnico del Sárdoma, Marcos Canle, asegura que el choque de esta tarde "motiva por ser dos equipos de Vigo y además está el morbo de ver quién ocupa la hegemonía de los equipos vigueses, aunque la verdad es que a mí eso no me preocupa demasiado".

Canle mantiene la baja de Raquel Lago 'Xavi', que sufre un esguince, y de la portera Alicia, cuyo puesto en la convocatoria lo ha cubierto Lucía, guardameta del filial.

La lista del Sárdoma para el derbi la forman Sara, Lucía, Vicky, Equis, María Calvar, San, Joana, Maira, Yaiza, Celina, Patri, Drus, Iria, Serrano, Marta y Tania.

Ni Chicho ni Marcos Canle se sienten favoritos para sumar los tres puntos en el encuentro de esta tarde. "Por plantilla, el favorito debería ser el Sárdoma, y por jugar en casa y los resultados de los últimos partidos, nosotros, pero creo que será un partido igualado que se decidirá por matices", indica el entrenador del Atlántida de Matamá.

"Por lo demostrado hasta ahora, los dos equipos tenemos un nivel parejo, así que el partido se decidirá por pequeños detalles. Sabemos que es un rival difícil, pero nosotras estamos preparadas", sentencia el técnico del Sárdoma. n