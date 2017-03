Un derbi para revivir en Liga

En un derbi hay una parte no voluble. Y otra pasional que suele desbordar a la primera. Mezclar ambas en la proporción justa es fundamental. Y si tanto Celta como Deportivo lo logran esta tarde en Riazor, los célticos deberían poder imponer la mayor calidad que atesoran, su superioridad real en aspectos del juego tangibles que tendrá que demostrarse sobre el césped del estadio herculino.

Aun así, todo lo que ha sucedido en las últimas semanas antes del derbi, invita a pensar en el favoritismo deportivista. Porque el Celta vive un mal momento liguero, sin una sola victoria en sus últimas cuatro apariciones y con dos derrotas en las dos más cercanas, y con la cabeza descentrada –felizmente– por la Liga Europa, que también obliga a un sobreesfuerzo meramente físico.

En contrapartida, el Deportivo parece haber revivido en sus últimas cuatro citas ligueras. Tras el desastre de Leganés y con las plazas de descenso acechando, el club coruñés decidió cambiar de entrenador y la llegada de Pepe Mel ha supuesto una reacción a base de buenos resultados: dos empates

–uno ante el poderoso Atlético– y dos victorias –una ante el poderoso Barcelona, el pasado domingo–. Además, tras tener que asumir apenas dos semanas consecutivas con dos partidos, la actual la ha podido destinar enteramente a la preparación del derbi.

Otro aspecto que jugará a favor del Deportivo, como es lógico, es el ambiental. Jugar en casa le está sentando bien al cuadro herculino, que contará con el apoyo de una afición reenganchada y que, tras el 4-1 encajado en el duelo autonómico de la primera vuelta en Balaídos, afronta el derbi como el partido más importante que le resta al equipo en la presente temporada, una vez encaminada la salvación.

Ese grado de trascendencia es menor para el Celta en términos de temporada global, pero no de la liguera. Porque un tropiezo en Riazor supondría la peor racha liguera del presente ejercicio y alejaría todavía más a los célticos de la lucha por la séptima plaza, con opciones de dar billete continental para la próxima temporada. El cuadro vigués encara al derbi sabiendo que ese ansiado puesto está a nueve puntos y que otros cinco equipos lo preceden en esa pelea.

La idiosincrasia del derbi y el parón liguero que llegará detrás de él llevará a Berizzo, que ayer no cerró la convocatoria de 18, a limitar las rotaciones en su once inicial. El argentino lo acercará al del pasado jueves en Krasnodar, aunque con retoques, probablemente, en todas las líneas. Futbolistas como Roncaglia, Jozabed o Bongonda tienen opciones de aparecer en el equipo titular. Las bajas serán las conocidas de los lesionados Rubén Blanco y Marcelo Díaz.

Por parte deportivista, la victoria del pasado fin de semana ante el Barcelona con un equipo con bajas importantes –Sidnei, Mosquera, Guilherme y Andone– ha abierto el abanico de posibilidades de Pepe Mel, que mantendrá –con la salvedad de la baja por sanción de Navarro– a la práctica totalidad de los titulares del pasado fin de semana pese a que recupera a la mayoría de los ausentes –todos menos el aún lesionado Sidnei–.

Los cambios serán el del lateral Luisinho por el sancionado Navarro y la entrada de Pedro Mosquera por Carles Gil. Esta última variación dibuja un equipo más fornido en el centro, donde se juntarán el mentado Mosquera, Álex Bergantiños –rescatado de la inanición por Mel– y Celso Borges. Además, en punta se mantendrá el canterano celeste Joselu. Los descartes técnicos fueron Marlos y Ola John.n