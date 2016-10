Derbi de líderes en A Sangriña

El Mecalia Atlético Guardés y el Godoy Maceira Porriño disputarán el próximo sábado en A Sangriña (18:30, TVG2) el derbi con mayores expectativas de los últimos años, ya que ambos equipos llegan a la cita invictos después de cinco jornadas y en lo más alto de la clasificación: las de A Guarda líderes por su mejor diferencia de goles y las porriñesas, terceras.

"La situación de nuestro equipo muestra el buen trabajo que se está haciendo en esta zona con el balonmano femenino", afirma el presidente del Porriño, Fernando Godoy, que recuerda que "el año pasado igualamos nuestro mejor resultado en División de Honor, un quinto puesto, y esta temporada toca confirmar que eso fue fruto de mucho esfuerzo, no de la casualidad".

También el presidente del Guardés, José Manuel Silva, se siente orgulloso del la temporada que está llevando a cabo su equipo, después de cambiar el pasado verano de entrenador –José Ignacio Prades sustituyó a Manu Etayo– y emprender una amplia reestructuración de la plantilla. "Estoy muy satisfecho. Nos hemos dado cuenta de que antes teníamos figuras y ahora tenemos un equipo y un entrenador", indica Silva, que considera que el derbi del próximo fin de semana "es un partido especial, sobre todo porque se han dado las circunstancias de que los dos equipos llegamos invictos y en lo más alto de la clasificación, aunque lo que he visto por ahí de derbi histórico me sobrepasa un poco".

Ni uno ni otro dirigente asumen el papel de favorito para su equipo. "Desde luego que no. Como pasa también en el fútbol, los derbis son partidos de nervios. El que menos errores cometa y juegue con la cabeza más fría, se llevará la victoria", apunta el presidente del Guardés, mientras que Fernando Godoy coincide en que "en los derbis nunca se sabe lo que puede pasar", pero advierte de que "el Guardés, por nombres y por presupuesto, es superior y eso hace que sus aspiraciones sean completamente diferentes". Aun así, apela a "la ilusión y el sacrificio de las nuestras" para sumar la sexta victoria de la temporada.

José Manuel Silva también cree que la respuesta a lo que pase el sábado en A Sangriña la darán las jugadoras. "Yo les diría que hicieran un partido serio, como por ejemplo los de la temporada pasada contra Bera Bera o Rocasa en A Guarda. Pero no puedo exigirles nada más porque en cada partido de los cinco que llevamos disputados hasta ahora se han vaciado y han jugado desde el minuto uno hasta el 61 a la misma velocidad y con la misma intensidad", destaca el presidente del Guardés, que no renuncia a nada en la presente campaña: "Imagino que nos pasa como a los demás equipos. Cuando salimos a competir, bien sea en la Liga, en la Copa de la Reina o en competición europea, nosotros vamos a por el título. Si luego no lo conseguimos, qué le vamos a hacer, pero si un equipo no sale con la intención de lograr algo, va mal".

Guardés y Porriño, dos equipos que se conocen a la perfección, contarán en este derbi con las cámaras de Televisión de Galicia en directo. "Es una buena noticia porque nuestro deporte necesita más ventanas para llegar a los aficionados y a las empresas interesadas en este deporte", concluye Godoy. n