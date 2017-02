El derbi levanta al Zorka

El derbi contra el Durán Maquinaria Ensino se convirtió en un bálsamo para el Celta Zorka, que después de tres derrotas consecutivas en los instantes finales de los partidos firmó una victoria solvente frente al un rival directo, al que además adelantó en la clasificación al ganarle también el 'basketaverage' particular. El triunfo celeste se cimentó en un gran primer cuarto del equipo de Cristina Cantero, que a su habitual orden defensivo añadió un acierto ataque que le permitió cerrar ese primer periodo con una renta de diez puntos. Después, con algunos altibajos, las viguesas mantuvieron la ventaja y, aunque el Ensino presionó en el último cuarto, no fue suficiente ante un Celta más sólido que en encuentros anteriores. Ylenia Manzanares (16 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, 5 recuperaciones y 35 de valoración) volvió a liderar un equipo en el que también destacó Cecilia Okoye, con 22 tantos. La única mala noticia se produjo en el último minuto, cuando Daisy Alaeze pisó sufrió una torcedura en el tobillo del pie derecho en una acción fortuita y tuvo que abandonar el partido con evidentes gestos de dolor. La alero estadounidense, que ya sufría molestias en el otro tobillo, deberá someterse a pruebas médicas para conocer al alcance de la lesión.

El primer cuarto se jugó a ritmo de vértigo, sin apenas faltas y con rápidas transiciones de los dos equipos, aunque el que sacó mayor provecho fue el Celta, que logró en poco más de un minuto un 6-0 con canastas de Cecilia Okoye, Daisy Alaeze y la cadete Raquel Carrera, titular ayer por primera vez en detrimento de la serbia Kristina Arsenic.

El equipo vigués no bajó la intensidad defensiva ni el acierto en ataque en esos primeros diez minutos, pero el Ensino empezó a reaccionar de la mano de sus dos principales referencias, Raquel Asensio y Alba Prieto. Aun así, una canasta de Ylenia Manzanares al contraataque tras una recuperación de Anne Senosiain daba a las viguesas una renta de diez puntos cuando sólo se llevaban jugados cinco minutos (16-6).

Con el viento a favor, las celestes aprovecharon el buen momento de Okoye e Ylenia para abrir una brecha de catorce puntos tras un 2+1 de Alaeze y en el tramo final del cuarto, Asensio y Prieto aparecieron de nuevo para dejar la diferencia en diez tantos (26-16).

El encuentro se igualó en el segundo periodo, en el que el Ensino se mostró más contundente en defensa e impidió que las viguesas anotasen con tanta alegría. Las lucenses, además , encontraron la manera de superar la defensa céltica y entre Tamara Montero y la pívot bosnia redujeron la ventaja local a seis puntos, momento en el que Cristina Cantero decidió pedir tiempo muerto (31-25, min.14).

La parada le vino bien al Celta, que con una canasta de Cristina Loureiro y un triple de Ylenia Manzanares volvió a poner un colchón de once puntos que se quedó en nueve al descanso (48-39).

Los dos equipos incrementaron la agresividad en defensa en el tercer cuarto y empezaron a cometer errores en ataque, con lo que el juego se volvió menos fluido. Begenisic y Rocío Varela llegaron a reducir la diferencia a cinco puntos, pero entonces apareció Raquel Carrera para, con dos canastas consecutivas, elevar de nuevo la renta a nueve puntos. En el intercambio de golpes, el Ensino sólo consiguió rebajar en un punto su desventaja al final del cuarto (60-52).

En el comienzo del último cuarto llegaron los nervios, las imprecisiones y una antideportiva de Laura Alonso sobre Alba Prieto que ajustó el marcador a cuatro puntos después de una canasta de Marta Lema (60-56).

Pero cuando peor pintaba todo, Ylenia Manzanares se las arregló para entregar el balón a Cristina Loureiro libre de marca en la línea de 6,75 y la alero celeste no falló. El triple resultó decisivo porque, a partir de ese momento, el Celta Zorka recuperó la tranquilidad y el Ensino empezó a bajar los brazos poco a poco.

Sara Cuiña hizo un último intento de meter a su equipo en el partido, pero entre Ylenia y Okoye anotaron los puntos suficientes para asegurar la victoria viguesa y para hacerse también con el 'basketaverage' particular, ya que en la primera vuelta el Ensino venció por nueve puntos (69-60) y el Celta lo hizo ayer por once (77-66).

Con esta victoria, la séptima de la temporada, el equipo de Cristina Cantero sube al noveno puesto de la clasificación y deja a las lucenses en la décima plaza. La próxima semana, las viguesas visitarán al necesitado Adba avilesino.

Celta Zorka (26+22+12+17):

Anne Senosiain (8), Daisy Alaeze (11), Ylenia Manzanares (16), Cecilia Okoye (22), Raquel Carrera (6) –quinteto inicial–, Cristina Loureiro (8), Kristina Arsenic, Laura Alonso (6) y Candela Hermida.

Durán M. Ensino (16+23+13+14):

Tamara Montero (7), Licet Castillo (9), Alba Prieto (10), Rocío Varela (2), Aleksandra Begenisic (10) –quinteto inicial–, Sara Cuiña (10), Raquel Asensio (12), Andrea Ríos (4), Paula Valiño, Paloma Dorda y Marta Lema (2).

Árbitros:

Ríos y Martín. Sin eliminadas.

Incidencias:

Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Femenina 2 (Grupo A), disputado en el pabellón de Navia ante unos 300 espectadores.