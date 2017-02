Derbi de inercias opuestas

El Celta Zorka, que sólo ha ganado un partido de los últimos cinco que ha disputado, recibe esta tarde en el pabellón de Navia a un Arxil que lleva cuatro victorias consecutivas y se ha metido en los puestos de fase de ascenso.

El tradicional derbi provincial se presenta, pues, más complicado de lo habitual para el equipo celeste, que además sigue arrastrando los problemas en forma de lesiones que lo llevaron a la derrota el pasado fin de semana en la pista del Adba, entonces colista del grupo y ahora penúltimo clasificado.

Cristina Cantero sigue sin poder contar con la pívot serbia Kristina Arsenic, que la próxima semana se someterá a una resonancia para determinar el alcance de la lesión que sufre en la rodilla, mientras que Daisy Alaeze, que se perdió también el encuentro de Avilés por un esguince de tobillo, empezó a correr el pasado jueves y no se encuentra en las mejores condiciones físicas, por lo que es duda para el choque de hoy.

Así las cosas, Cantero dará más minutos a la cadete Raquel Carrera, que frente al Adba jugó 34 y fue una de las más destacadas del equipo con 14 puntos, 12 rebotes y 22 de valoración.

El Celta Zorka tendrá enfrente a un Arxil que, tras la llegada de la exceleste Arantxa Mallou al equipo hace un mes, ha encadenado cuatro victorias –la mejor racha del Grupo A junto a la del Universidad de Oviedo– y se ha metido en los puestos de 'play-off', cuarto con un balance de 10 triunfos y 8 derrotas.

En la jornada anterior, el conjunto pontevedrés se impuso con algunos apuros al actual colista, el Ponce Valladolid (62-58), en un partido en el que su entrenadora, Mayte Méndez, sólo utilizó a siete jugadoras por la lesión de otra excéltica, María Centeno, que tampoco podrá jugar hoy en Navia.

Méndez tiene a su disposición al resto de la plantilla, en la que destaca especialmente una excéltica más, la pívot Minata Keita, que está aportando una media de 18 puntos y 13 rebotes por partido. Junto a ella se encuentran otras veteranas como la base viguesa Carla Fernández, la escolta María Lago o la pívot Ana Román, con Cristina Díaz Pache y Ana Martín en las rotaciones.

"Va a ser un partido complicado porque el Arxil viene de ganar cuatro partidos seguidos y nosotras estamos muy irregulares", reconoce Cristina Cantero, que espera un derbi "no muy diferente al que jugamos allí en la primera vuelta (77-66): fue muy igualado pero ellas estuvieron mejor en los momentos claves. Entonces espero un partido duro y si somos capaces de no entrar en sus trampas de jugadoras veteranas y jugar a nuestro ritmo, tendremos opciones".

Para la entrenadora del Celta Zorka, en el choque de esta tarde será básico "frenar a Minata Keita, aunque está muy bien acompañada, tratar de correr y asegurar nuestro rebote".

Celta Zorka: Anne Senosiain, Cristina Loureiro, Ylenia Manzanares, Cecilia Okoye, Raquel Carrera, Laura Alonso, Daisy Alaeze, Candela Hermida y Nerea Arambarri.

arxil: Carla Fernández, María Lago, Arantxa Mallou, Ana Román, Minata Keita, Ana Martín y Cristina Díaz Pache.