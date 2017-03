Al derbi por caminos opuestos

Mañana a las 18:30 horas en Riazor dará igual porque un derbi es un derbi. Pero Celta y Deportivo llegan a su esperado duelo en situaciones bien distintas, tanto por lo vivido en la presente semana como por la reciente racha liguera. Circunstancias ambas favorables al bloque herculino que igualan fuerzas pese a los ocho puntos y tres puestos de ventaja de los célticos en la clasificación.

Primero, la actual semana. Por un lado, la plantilla celeste jugó el jueves un decisivo choque en Rusia y ayer, nada más aterrizar a las 13:00 horas en Peinador, se acercó a A Madroa para realizar una leve sesión de recuperación, tanto para los que jugaron como para los que no. Por lo tanto, el equipo celeste preparará de forma específica el derbi sólo hoy. Además, aunque el choque europeo no ha dejado en herencia lesionados, el pasado lunes se confirmó la baja de cinco semanas de Marcelo Díaz, que se une a Rubén Blanco como bajas confirmadas.

Mientras, en A Coruña llevan pensando en el derbi desde que el pasado domingo el Deportivo venció al Barcelona, con sesiones específicas y cero cansancio tras dos semanas consecutivas jugando dos partidos. Además, Pepe Mel, técnico deportivista, recupera a Mosquera y Andone, ausentes por sanción ante el Barça, y ayer mismo se confirmó el alta médica de Guilherme. Eso sí, tendrá que asumir las bajas del sancionado Navarro y del lesionado Sidnei, casi al cien por cien descartado.

En cuanto al momento liguero, el Celta lleva cuatro semanas sin ganar y perdió en las dos últimas ante Barcelona y Villarreal, con lo que de no ganar en Riazor, viviría su peor racha sin victorias de la temporada. Por su parte, el Deportivo no ha perdido sus últimos cuatro encuentros –lo que lleva con Mel en el banquillo–, con dos empates (Atlético y Betis) y dos triunfos (Sporting y Barcelona).

IAGO ASPAS

"Queremos dar otro golpe, ahora en Liga"

El pichici céltico, Iago Aspas, reconoció ayer tras la breve sesión nada más aterrizar de Krasnodar que el derbi de mañana en Riazor será "un partido difícil y tenemos que empezar a pensar en él desde ya, como nos dijo el míster ahora mismo. E intentar ganar como lo hicimos en la ida". Con todo, se mostró dispuesto a jugar y vencer el cansancio porque "a mí me gusta el fútbol y me gusta jugar el máximo número de partidos posible y los máximos minutos. Pero el que toma las decisiones es el entrenador. Fue un viaje largo, pero ahora trataremos de descansar estos dos días para afrontar el partido con plenas garantías".

No ocultó el moañés que los derbis "son partidos que uno siempre busca cuando sale el calendario. Estamos esperando a que llegue el domingo para poder disfrutarlo". Y, por último, descartó que el Deportivo llegue más centrado: "No. Siempre que hay un derbi, no hay favorito. Igual puede tirar un poco más que ellos jueguen en casa, delante de su afición, y que vienen con una buena dinámica. Pero nosotros venimos de dar un golpe encima de la mesa en Europa e intentaremos hacerlo posible en Liga".

PEDRO MOSQUERA

"La motivación suplirá su cansancio"

Pedro Mosquera, centrocampista del Deportivo, espera que al Celta le pase factura el esfuerzo que ha tenido que hacer en la Liga Europa con el viaje a Rusia, donde eliminó al Krasnodar. "Es indiferente que hayan pasado (a cuartos de final), pero han tenido un viaje largo y esperemos que estén más cansados de lo habitual", comentó antes de añadir que "en un derbi no hay favoritos". Con todo, enseguida explicó que "en estos partidos todas esas cosas quedan atrás y seguro que la motivación suple el cansancio que pueda tener el Celta después del viaje".

El Deportivo, añadió Mosquera, llega en "un buen momento al partido" después de haber enlazado cuatro sin perder desde la llegada del nuevo técnico, Pepe Mel. "Al final, no es bueno ponerse la etiqueta de favoritos, pero hemos visto al Deportivo de las grandes citas, de los grandes momentos y se tiene que ver a ese Depor, que sale a por el partido desde el inicio", sostuvo. Del Celta destacó el "muy buen equipo" con el que cuenta y su propuesta de juego: "Mueve muy bien el balón, en la Liga Europa está funcionando muy bien y en la Liga también".