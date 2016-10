Demasiado largo

Jornada dura para el Sárdoma ante el Deportivo en el campo de As Relfas. La formación viguesa trató de reforzarse este verano y realizar un equipo potente para intentar estar en la zona alta de la tabla clasificatoria e, incluso, luchar por el título. Sin embargo, después de siete encuentros, el equipo blanquiazul está en la séptima posición a nueve puntos del liderato que ocupa su rival de ayer, el Deportivo. Las matemáticas indican que, pese a la buena intención y el notable esfuerzo, el conjunto vigués carece de opciones de luchar por el título.

Ayer era el gran test para el equipo de Marcos Canle. Una victoria ante el líder, el Deportivo, suponía regresar a la lucha por las primeras plazas y un rearme anímico. Sin embargo, no llegó, a pesar de que durante una hora de juego, las locales plantaron cara a su rival.

Comenzó mejor la escuadra coruñesa, pero antes del cuarto de hora llegaron las primeras ocasiones viguesas. Lo intentó San, también Raquel Xavi y acarició el gol María Calvar con un buen disparo desde dentro del área que repelió Anita en una gran intervención.

El dominio era local, pero el Deportivo mostró pegada al aprovechar una pena máxima que transformó Tere.

Con ventaja visitante se llegó al descanso y el primer ataque local de la reanudación finalizó con gol. Joana aprovechó un pase interior para enganchar un bello remate, que superó por alto a Anita.

El gol igualaba el enfrentamiento y pocos aficionados del buen número que acudió ayer hasta As Relfas podían esperarse la resolución vivida sobre el césped. El Deportivo comenzó a dominar el partido y llegó una y otra vez a la portería defendida por Sara.

En el minuto 68 de encuentro llegó el segundo tanto visitante por medio de Tere Abelleira, que conectó un buen disparo desde la frontal, y el gol terminó por romper la resistencia local. Marcó Estefi, tras una acción de Lía, después lo hizo Cris gracias a un disparo lejano y, por último, fue Miriam la que conectó un remate de cabeza en un saque de esquina para enviar el esférico al fondo de la portería local.

A pesar de la buena imagen durante más de una hora, el Sárdoma encajó una goleada ante el líder de la categoría, el Deportivo.

Sárdoma:

Sara, Marta, Iria, Vicky (Ani, min. 80), Patri, Raquel Xavi (Ildara, min. 71), Xeila Márquez (Ceci, min. 69), María Calvar, San (Uxía, min. 80), Joana y Tania Penedo.

Deportivo:

Anita, Cris (Miga, min. 80), Raquel, Miriam, Carmela, Eva (Gere, min. 57), Tere, Lía, Elvira (Patri, min. 80), Nuria, Estefi (Noe, min. 74).

Goles:

0-1, min. 35: Tere, de penalti; 1-1, min. 46: Joana; 1-2, min. 66: Tere; 1-3, min. 67: Estefi; 1-4, min. 78: Cris; 1-5, min. 83: Miriam.

Árbitro:

Lorena Novás Benavides. Mostró cartulina amarilla a San, del Sárdoma.

Incidencias:

As Relfas. Unos 300 espectadores.