Delio Fernández renueva con el Delko Marseille hasta final de 2019

El Delko Marseille anunció ayer la ampliación del contrato del moañés Delio Fernández por dos temporadas más hasta final de 2019 tras alcanzar un acuerdo con velocidad. "Después de Dauphiné quedaba concretar un par de cosas y fue rápido. El equipo decidió hacerlo oficial ahora", indicó el ciclista de Moaña y añadió que "ya este año tuve una mejora de contrato y para estos dos, también. El equipo valora mi trabajo. Fue rápido, ellos están contentos conmigo y yo con ellos".

Con esta renovación, Delio Fernández estará dos años más en un equipo Continental Profesional, la segunda categoría del ciclismo, y matiza que "la única posibilidad de mejorar sería un World Tour y es algo que está muy complicado. Quería cerrar cuanto antes mi futuro y así tengo seguridad con dos años. No quise ni intentarlo, podría haber opciones más adelante, pero no quise esperar". El moañés deberá esperar una invitación para estar en Giro, Vuelta o Tour.

Sobre los objetivos, Delio Fernández expresó que "la idea es seguir la dinámica de estos dos años, especialmente este. El equipo quiere crecer y que los corredores que estamos ahora podamos crecer con él".

Sobre lo que queda de temporada, Delio manifestó que "intento mantener la forma para Ordizia, Burgos y el Tour de L'Ain. No será fácil".