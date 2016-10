Un delantero de época

Iago Aspas confirmó anoche que es uno de los mejores delanteros españoles del momento con un doblete que, además, le sirve para situarse entre los diez máximos goleadores de la historia del Celta. El moañés suma seis tantos en Liga –uno menos que Messi y Luis Suárez, en cabeza de la tabla del Pichichi– y 74 en partidos oficiales con la elástica celeste. Según los datos de Alberto Fernández, especialista en historia y estadística del Celta, acaba de superar a Mostovoi (72) y ocupa la novena plaza empatado con Roig y Agustín de una clasificación que lidera el histórico Polo con 166.

Aspas vuelve a asomarse a las puertas de la selección española, como hizo hace cuatro años, cuando el propio Vicente del Bosque lo mentó entre los aspirantes a vestirse de rojo. El moañés atraviesa un momento dulce y ayer fue el mejor futbolista celeste sobre el césped del estadio Gran Canaria. No sólo por los dos goles que marcó, sino por todas las ocasiones que generó ante una defensa amarilla que no encontró la manera de frenarlo.

Pero es ese doblete el que lo sitúa entre los mejores goleadores de Primera División. Está a un tanto de Messi y Luis Suárez e igualado con Griezmann, tres de los mejores delanteros del planeta. Todo ello después de haberse quedado sin ver puerta en las primeras cuatro jornadas del campeonato. En las seis últimas acumula seis goles y una asistencia, incluidos dos dobletes consecutivos ante el Deportivo y contra la UD Las Palmas.

Además, Iago, que no marcaba fuera de casa desde que el pasado mes de abril lo hizo en Cornellá-El Prat contra el Espanyol, se ha convertido por derecho propio en parte importante de la historia del Celta. El moañés acumula ya 74 goles con la elástica celeste, desde que marcó los dos primeros contra el Alavés en Balaídos, en un partido de la temporada 2008/2009 en el que evitó el descenso del conjunto vigués a Segunda División B y su posible desaparición.

Desde entonces, y exceptuando los dos años que pasó en Liverpool y Sevilla, Iago ha ido agrandando su leyenda entre el celtismo. Ahora ocupa la novena posición en la tabla de goleadores de todos los tiempos, igualado con el canario Francisco Roig y el ourensano Agustín Jarabo, que brillaron con la elástica celeste en los años cuarenta.

Por delante, en la octava posición, tiene a otro histórico como Manuel Fernández 'Pahíno', aunque ya lejos de su alcance, con 90 goles. Polo lidera la clasificación con 166 tantos. Le siguen Nolete (161), Rogelio (119), Gudelj (113), Hermidita (112), Lucas (94), Abel (92) y el mentado Pahíño (90).

Iago, sin embargo, no acabó satisfecho el partido de ayer, consciente de que se habían escapado dos puntos del estadio Gran Canaria. "No me voy satisfecho porque después de ir 0-3 al descanso no se nos pueden ir estos dos puntos. Tuvimos ocasiones para meter dos o tres goles más y tiramos dos palos, a pesar de no llevar el peso del partido con respecto al balón", afirmó el morracense. Además, se mostró disgustado por la actuación arbitral. "El árbitro nos ha privado de muchas cosas. Cada falta nos costaba una amarilla y me queda ver la acción del penalti, porque me parece fuera del área si es que lo es. A un rival como Las Palmas es difícil quitarle el balón y con uno menos, imagínate. Pero agacharemos la cabeza, somos un club humilde y seguiremos trabajando", remachó el canterano celeste.n