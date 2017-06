Del Hannover al Barcelona

Una relación iniciada en Vigo, en el Octavio del cambio de siglo, y que perduró en el tiempo y la distancia. Xavier Pascual 'Pasqui' defendió la portería del conjunto vigués y metió el gusanillo a un grupo de jóvenes vigueses con los que compartió vestuario. Uno de ellos es Roi Sánchez, que "estaba de segundo entrenador del primer equipo, de entrenador del juvenil y llevaba el programa de talentos del club. Tenía un buen puesto. De hecho, estoy muy contento aquí pero, claro, si te llama el Barcelona ya es otro tema", indica el técnico.

De hecho, su salida de la entidad alemana llegó con un pequeño incidente: "Recibí la llamada hace cuatro o cinco semanas del Barcelona y tras una discusión con el Hannover, me ayudaron a romper el contrato para salir porque es una gran oportunidad para mí. Me hace mucha ilusión".

De hecho, Roi Sánchez ya tiene una trayectoria en el balonmano profesional porque "llevo cuatro años y medio aquí y es una experiencia extraordinaria para mí. El hecho de estar en la Bundesliga con 5.000 personas en el pabellón... El seguimiento de prensa, de los aficionados, la estructura... La experiencia es extraordinaria y no la olvidaré nunca".

Aprendió alemán tras un primer año intenso a nivel académico y ahora "tengo claro que no me voy a encontrar 5.000 personas en un pabellón y es algo que voy a echar de menos".

Llamó el Barcelona y también un amigo como Pasqui, algo fundamental para Roi porque "para mí es una figura importante como entrenador y también como persona. También voy por eso, me conoce bien, hablamos muchísimo y siempre hemos hablado. Me conoce bien y yo también a él. Mínimo hablamos una vez por semana. Tenemos una visión similar del juego".

En tierras catalanas, Roi Sánchez entrenará al segundo equipo y realizará más tareas en la cantera que están sin concretar. Una actividad que tiene "como objetivo primordial formar a jugadores por encima de cualquier tipo de resultado y que le puedan ayudar a Pasqui a entrenar en el primer equipo. Ojalá, con tiempo y paciencia, salga algún jugador que pueda servirle para la primera plantilla del club".

La tarea es complicada porque el club catalán dispone de una plantilla de enorme nivel. Sin rival en España, cada año lucha por ganar la Liga de Campeones. "La cantera del Barcelona es la mejor de España junto a León y Granollers, lo que pasa es que jugar en el primer equipo tiene una exigencia totalmente diferente y el salto es muy grande. Hay que intentar hacer las cosas bien y captar los mejores jugadores dentro de España y formarlos para que le sirvan a él", indica el preparador vigués.

A pesar de estar lejos de la ciudad, Roi Sánchez tiene a Vigo en el pensamiento y en las redes sociales. Añora la ciudad, pero como tantos otros, su futuro profesional está lejos de la Ría de Vigo. La emigración deportiva.n