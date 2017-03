Debut oficial de Aspas

El delantero del Celta Iago Aspas debutó ayer en partido oficial con la selección española. Tras estrenarse con la Roja el pasado mes de noviembre en un amistoso contra Inglaterra en Wembley (2-2), en el que marcó uno de los dos goles del combinado de Julen Lopetegui, el moañés saltó ayer al terreno de juego de El Molinón a siete minutos de final y asistió a Isco en el definitivo 4-1.

Aspas sumó ayer otra noche para el recuerdo en una temporada que no olvidará jamás por lo que está haciendo con el Celta y porque ha dado el salto a la selección española. El moañés cuenta para Lopetegui. No sólo lo hizo debutar en un amistoso, con margen para realizar muchos cambios, sino que ayer le dio minutos en un partido oficial –el primero para Iago– en el que sólo podían participar catorce jugadores. Y uno de los elegidos fue el céltico, que respondió a la confianza del seleccionador participando directamente en el cuarto gol de España ante Israel.

Aspas empezó a calentar tras la reanudación, pero tardó más de media hora en saltar al terreno de juego. Antes lo hicieron Koke e Isco, con los que Lopetegui trató de mantener el control del partido después de obtener una cómoda renta ante Israel. No fue hasta el minuto 83 cuando Iago saltó al césped de El Molinón en lugar de su excompañero en el Sevilla Vitolo. El morracense jugó pegado al costado derecho y se mostró muy activo durante los pocos minutos que estuvo en el campo.

Aspas encaró, combinó con sus compañeros y apareció tanto pegado a la banda derecha como en posiciones más centradas. Así se originó, precisamente, el 4-1 con el que España cerró su partido contra Israel. El moañés apareció en la frontal del área, recibió el balón, vio la llegada de Isco y le cedió el cuero al futbolista del Real Madrid, que tras dos amagos sorprendió al guardameta israelí con un disparo al palo corto que se convirtió en el cuarto gol del combinado nacional.

Tras el partido de ayer, en el que Iago Aspas celebró su primer triunfo como internacional, suma dos encuentros con la selección española, en los que ha marcado un gol y dado una asistencia. Minutos muy bien aprovechados por el moañés, que se mostró satisfecho tras el encuentro. "Hemos conseguido el objetivo de volver a la senda de la victoria para seguir ahí arriba en la clasificación", afirmó el céltico en declaraciones a TVE. El Grupo G se ha convertido en un mano a mano entre España e Italia, empatadas a puntos, pero Aspas aboga por la cautela antes de que llegue el choque ante el combinado transalpino. "Aún queda mucho para ese partido. Primero tenemos que centrarnos en el encuentro del martes y después en el siguiente ante Macedonia, un viaje difícil para jugar contra un rival que en Granada nos puso las cosas muy difíciles en la primera parte", destacó el morracense.n