"Debemos tener cuidado con el partido europeo"

Eduardo Berizzo admitió ayer que en el once inicial del Celta hoy en Ipurua influirán dos aspectos fundamentales: el cansancio de los internacionales y la disputa el próximo jueves del decisivo encuentro de Liga Europa ante el Standard de Lieja. Llama la atención especialmente el segundo de los puntos, ya que hasta la fecha nunca un encuentro futuro había mediatizado, al menos públicamente, otro presente.

Así, Berizzo apuntó ayer que a la hora de realizar su apuesta de hoy contra el Eibar, "debemos tener especial cuidado con el minutaje hacia atrás de los jugadores, incluyendo los partidos internacionales, y el partido del jueves también". Ahondando en este último aspecto, el técnico celeste señaló que "la Liga Europa tiene el jueves un partido trascendental para nosotros. Hubiésemos deseado llegar a los dos últimos partidos como llegamos, con las posibilidades de pasar intactas. Nos espera un partido muy duro, los dos, el del jueves y el de Grecia. El del jueves cobra una mayor importancia porque una victoria nos daría el pase y eso lo convierte en un partido decisivo".

El argentino siempre se ha felicitado por el aumento en el número de internacionales y ayer lo reiteró. "Todos los internacionales han tenido partidos, minutos y viajes. Nos hemos tomado todo el tiempo posible para decidir la gente exacta, evaluar ese cansancio. Pero todos han vuelto bien. La única baja es la de Orellana, que no terminó de recuperarse de su lesión de tobillo, sigue en proceso y ojalá lo logre pronto", señaló. Del chileno, incluso añadió de cara al jueves que "no soy de la idea de hipotecar su salud por un partido".

Berizzo afirmó que se siente tranquilo pues ve a todo su plantel en buen estado de forma. "Es el momento en el que todos los futbolistas están muy cerca de su compañero competidor y todo el equipo está muy cerca de su mejor versión individual. Hemos hecho muy buenos partidos apoyados en el nivel individual de nuestros jugadores", analizó.

Ya centrado en el encuentro de esta tarde, tachó de lugar común no siempre fundado que en Ipurua sólo se practique un fútbol directo. "En el campo del Eibar se juega mucho más de lo que uno cree. Ese fútbol directo que uno presupone a priori no termina realmente de pasar después en el partido. Sí que existe un peligro a balón parado porque las distancias son muy cortas y cada balón parado se convierte en una situación de riesgo. Pero el Eibar no juega exactamente directo, es un equipo que combina. La presunción de que el campo pequeño les hace jugar directo la discutiría", insistió. La defensa del balón parado invita a tirar de centímetros, pero Berizzo no se obsesiona con el tema. "Tenemos una defensa alta, a considerar en el juego aéreo, y un mediocampo también. Pablo es un futbolista determinante en ese sentido, pero tampoco jugará si no se ha terminado de recuperar. Quiero priorizar lo que nos conviene, no lo que el partido exige expresamente en ese sentido", aclaró.n